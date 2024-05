Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, ülkemizde yolların her geçen gün bozulduğunu ancak bu yetmezmiş gibi sürücülerinde duyarsızca hareket ederek yol güvenliğini tehlikeye attığını ifade ederek, sitemlerini bir fotoğraf göndererek paylaştı.

Fotoğrafta görülen kamyoneti Güzelyurt - Lefkoşa yolunda ilerlerken çektiğini dile getiren duyarlı sürücümüz, "Hani ekmek parası eyvallah da bizimkisi de can be arkadaş. Yani o ekmek parası kazanacak diye hınca hınç kamyoneti hurdayla doldurarak taşıma yapmasına ne gerek var " dedi.

Bu hurdacı gibi son günlerde daha birçok sürücüyü bu şekilde yollarda yol güvenliğini tehlikeye atacak şekilde taşıma yaparken gördüklerini söyleyen duyarlı sürücümüz, “Yani bu taşıdıkları hurdalardan bir parçası yola düşmesi an meselesi. Yola düşecek bir hurdanın arkadan gelen benim gibi sürücülerin sürüşünü tehlikeye sokması ise hiçten olacak. Belki de direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yapmasına neden olacak” diyerek sitemlerini dile getirdi.