Güzelyurt bölgesinde tarımsal üretim yapan üreticimiz kan ağlıyor

Ayaklı Gazete’ye Güzelyurt bölgesinden ulaşan haberlere göre, bölgede susuzluk nedeniyle tarım üreticilerinin çok zor ve sıkıntılı günlerden geçtiği bildirildi.



Güzelyurt bölgesindeki Akçay köyünden bize ulaşan köylüler narenciye ve tarım işleri yaparak üretim yapmaya çalışan köylülerin bahçelerinin kurumaya başladığını belirterek köylerinde bulunan su kaynaklarının sevk ve idaresinin bölge sular komitesine bağlı olduğunun altını çizdiler.

Üreticilerin bahçelerini suladığı su motorlarına üreticiye ait su borcu olmamasına rağmen 3 günden beridir elektiriklerinin kesildiğini ifade eden köylüler “Üreticinin alın teri olan narenciye bu günlerde sulanarak gelişme ve verime geçeceğinden ürün yok olmayla karşı karşıya bırakıldı” dediler.

Tüm yetkili organları Başbakanlığı, İçişleri Bakanlığını, Tarım Bakanlığını bu konuyu ivedi bir şekilde çözmeye ve üreticinin yanında olmaya davet eden bölge sakinleri, Akçay üreticisinin bölgede en pahalı su ile üretim yapmaya çalışmakta ve bahçesini kurutmamak için çok büyük mücadele vermekte olduğunu sözlerine eklediler..

