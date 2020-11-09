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Güzel çevremize yazık ediyoruz

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini doğasever bazı vatandaşlarımız, toplum olarak gün geçtikçe güzelim çevremizi katlettiğimizi dile getirerek bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Güzel çevremize yazık ediyoruz
 
Ülkemizin el değmemiş doğasıyla bilinen Karpaz bölgesinin gün geçtikçe insan eliyle katledildiğini görmekten dolayı oldukça morallerinin bozulduğunu söyleyen vatandaşlarımız, Karpaz yeşili ve mavisiyle huzur bulmaya gittikleri bu bölgede fotoğrafta gördükleri karşısında enerjilerinin yerle bir olduğunu ifade ettiler.
Bazı kendini bilmezler tarafından doğaya bırakılan molozların bölgede çöplük alan oluşturmaya başladığını söyleyen doğasever vatandaşlarımız, “50 metre ileride inanılmaz bir koyu olan bu bölgede böyle bir kirliliği görmek bizi rahatsız etti” dediler.
Fotoğrafta görülen çöp ve molozların büyük bir ihtimalle bazı kendini bilmez bölge sakinleri tarafından buraya bırakıldığını savunan vatandaşlarımız “Bu şekilde doğayı kirleterek ancak o bölgeye gelen insanları kaçırdıklarını bilmiyorlar herhalde” diyerek bu kirliliğe neden olanların tespit edilerek kirliliğin ortadan kaldırılmasının şart olduğunu sözlerine eklediler.
 
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