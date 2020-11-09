Sosyal Medyanın

Paramızın değeri yok. Alım gücümüz kalmadı. Memlekette her gün bir skandal yaşanır. Herhalde hiç bu kadar kötü günler yaşamamıştık.

Allah beterinden korusun...

(Göktürk Ötüken)



Bir de enflasyon bir. Bilmem ne imiş.

Ulan geçen yıl metresi 8 liraya aldığım sera naylonunu, 3 gün önce sordum 18 TL. Dediler. Ben ölçü alıp geldiğimde metresi 24 TL. oldu. Neden de dövizin artması imiş. Pezevengin malını sanki Türkiye'den dolarla alıyorlar.

(Nezihi Beyaz)



Hedef yine yanlış

Salı günü " Demokrasiye sahip çikalim" yürüyüşü yapılacak. Güzellll.. Ancak asıl sorunu gözden kaçırıyoruz..

Kusura bakmayın ama demokrasi bu ülkede fazlasıyla var, yıllardır, seçimlerde kimsenin kafasına silah dayanmadı, herkes " özgürce gitti oyunu verdi"

Ama nasıl verdi? Asıl sorun burda..

1- Ekmek silah yapıldı verdi

2- Adaletsiz istihdam sözü verildi, gitti verdi.

3- Benden ol, ihleleri al denildi, verdi

4- Hukuksuzluk benden olanı zengin etti, sen de bana ver zengil ol, denildi verdi.

5- Vermezsen bu memlekette hayır etmezsin denildi , verdi

6- Bizdensen, calsan da çırpsan da yargılanmaycan denildi , verdi.

Yani dostlar bu memlektte demokrasi var ama hukuğun, adaletin olmadığı yerde, hakkını arayacak, savunacak adalet sistemi olmaz ise herkes gider ve VERİR.

Verir ama, iste gün gelir, yolsuzluktan yargılanması gereken ve ülkeden kaçan vekil tezahuratlar icinde başbakan olur, hakkında onlarca usulsüzlük dosyası olan bir diger vekil omuzlarda taşınarak bakan olur, hırsızlık zanlıları bürokrat olur.

Özetle dostlar salı günkü yürüyüşü gelin siyasetten tamamen bağımsız olması gereken polis genel müdürlüğüne ve Mahkemeler önüne taşıyalım..

Ve haykıralım,

HAK HUKUK ADALET

Ne demiş HZ. Ömer:

Adalet mülkün yani devletin temelidir. Adalet olmayan yerde demokrasi olsa bile Alibaba ve kırk haramiler gün gelir sizi yönetir.

Hedef yanlış, siz havanda su dövmeye devam, birileri de diğer taraftan malı götürmeye devam edecek. Değil dereboyunda yürüş yapmak, karpazdan bafa kadar yürüseniz bile .....

(Ediz Uzun)



Bir galbur samanı ikiye bölemeyen adamlar memlekette başbakan oluyor! Biz hatayı nerede mi yaptık? Kaldırıma taş olmayacak insanları başımıza taç yaptığımızda!!! Harekete geçip birşey yapmayacaksanız eğer de ağlamanın bir manası yok! Yaşayın gitsin işte!

(Alev Şensoy)



Son 1 aydır pandemi hastanesinde kim çalışacak diye soruyor emekli başhekim, hangi hemşireler, hangi eğitimle çalışacak. Hastaneyi kim idare edecek?

Yoksa ona da mı başkaları karar verecek???

(Ahmet Özsoy)



Özer Başkan... köşe yazılarını daktiloda yazar, almak için evine giderdim. Mutlaka Müzeyyen annenin kahvesini içer, Özer abiden hikayeler dinlerdim. Özer abi gibi, Özcan abi gibi, Akay abi gibi... Milyoner olabilecekken sadece mücadele gazeteciliğini seçen, makam mevki kavgası yapmayan, toplumun spor ve kültür alanında gelişmesine de katkı koyan gazeteci abilerimle çalıştım..

(Hüseyin Ekmekçi)



