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Gözler hükümetin açıklayacağı ekonomik pakette
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Gözler hükümetin açıklayacağı ekonomik pakette

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı esnaf vatandaşlarımız, geçtiğimiz yıl Mart ayında kapanmamızın ardından yeniden kapanmakla adeta iflas bayrağını çektiklerini dile getirerek, bundan sonraki günler için hükümetten kendilerine yapacakları açılımları beklediklerini dile getirerek sitemlerini paylaştılar.

Gözler hükümetin açıklayacağı ekonomik pakette
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Üçlü azınlık hükümeti olan UBP-DP-YDP hükümetinin önümüzdeki günlerde ekonomik olarak reel sektörü destekleyecek nasıl kararlar alacaklarını merakla beklediklerini ifade eden esnaf vatandaşlarımız, “Umarız bankalardaki borçlarla ilgili ciddi adımlar atılır. Zira bu gidişle borç faizlerinin altına ezilip kalacağız” dediler.
Hükümetin bugün veyanyarın açıklayacağı ekonomik önlemler paketiyle ilgili birçok beklentilerinin olduğunu belirten esnaf vatandaşlarımız, kapanmanın 1 ay sürecek olması durumunda devletin de büyük mağduriyet yaşayacağını bildiklerini ancak zamanın herkesin elini taşın altına koyma zamanı olduğunu sözlerine eklediler.
 
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