“Girne Caddesi’ne bu görüntüler yakışmıyor”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, geçtiğimiz gün yürüyüş yaptıkları Girne Caddesi üzerinde fotoğrafladıkları bir durumu bizlerle paylaşarak sitemlerini ve önerilerini sile getirdiler.

Vatandaşlarımız, yaya trafiği açısından Lefkoşa’nın en işlek caddelerinden biri olan Girne Caddesi üzerindeki bu görüntünün hiç hoş olmadığını belirterek “Fotoğrafta da gördüğünüz gibi kaldırımın üzerinde ağzına kadar dolu bir çöp konteyneri bulunuyor. Bu konteynerin yanından geçip giden turistler olsun diğer vatandaşlarımız olsun buradan yayılan pis kokularla karşı karşıya kalıyorlar. Bu konteyneri boş verin hemen arkasında bulunan atıl vaziyetteki camlı dükkan oldukça çirkin bir görüntü içeriyor. Yan tarafındaki dükkanın sıvaları düşmüş. Otlar ise bir diz olmuş durumda. Adeta caddenin havasını bu görüntüler bozuyor” dediler.

Bu kötü izlenimleri belediyenin ortadan kaldırması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız “Avrupa’da veya diğer ülkelerde kaldırımın üzerinde böyle ağzına kadar dolu çöp konteyneri göremezsiniz. Ayrıca cadde üzerinde uzun zamandır kullanılmayan boş dükkanlar mutlaka kamufle edilir. Bunu yapması için dükkan sahibine süre tanınır, eğer yapmaz ise belediye kendisi kamufle eder ve ücretini de işyeri sahibinden çatır çatır alır” dediler.

Bu çirkin görüntülerden kurtulmanın belediyenin asli görevi olduğunu dile getiren vatandaşlarımız yetkilileri göreve davet ettiler.

