SOSYAL MEDYANIN SESİ

Meclis Alt Komitesinden geçen Sosyal Sigortalar emeklilik konusu hakkında düzenleme vardır. 60 yaş üstü kişiler 970 Bin TL sigortalara yatırım yaparlarsa 25 yıldan emekli olacaklarına dair bir yasa var ve hemen emekli olacaklar, aylık net maaş 1.820 $ civarında..Hade hayırlısı olsun...

(Zeki Darben)



Yenicami sahada kazanıp masada kaybedince play-outa girdi.

Bu saatten sonra şike yapmak çok daha kolay ve yasal!!

Yol gayet basit ve net...

Yabancı kuralını ihlal et, rakibin itirazda bulunsun sonra da hükmen mağlup ol.

Dönüp sana uyduruktan bir da özür yazısı yayınlatsınlar ve kendi teknik ekibini yerin dibine sok olay kapansın gitsin.

Komik değilsiniz..

16-17-18 yaşındaki çocukların hakkını yediniz. Bir takımın verdiği emeği futbol dışı oyunlarla maf ettiniz. Futbolun ruhunun içine ettiniz.

Tüzük tadil edilmeli deniyor ya hayır KTFF artık tadil edilmeli!

(Yusuf Yıldızev)



Lefkoşa’nın en kalabalık iki okulu incelenmiş…

Güneydeki en kalabalık okulun nüfusu 290.

Kuzeydeki en kalabalık okulun nüfusu ise 759.

Güneydeki okulun iki ayrı yemekhanesi var, kuzeyde hiç yok!

Branş sınıfları, etkinlik odaları, çok amaçlı kapalı salon, sözleşmeli uzmanlar, dil terapisti, özel eğitim öğretmenleri güneyin “var”, kuzeyin “yok”ları!

Eğitimde yaşadığımız en önemli sorun eşitsizliktir.

Paranız varsa "tam gün eğitim" var.

(Cenk Mutluyakalı)





Açlıktan ölmek üzere olsanız bile, devletin veya özel sektörün bir kuruşuna bile dokunamazken, sahte diplomalarla kadro alıp devlet memuru olarak yıllarca çalışanların önüne geçmek.

Şimdi sorsanız hepsi okumuş ve hakkıyla almış derler.

Peki bu tutuklananlardan, devletten bu kadar zaman boyunca maaş çeken kişilerden bu maaşları nasıl geri alacaksınız?

Devletin uğradığı zararı nasıl telafi edeceksiniz?

(Ümit Şeyhun)





Merak edilme sırası bir türlü size gelmiyorsa,

Bilin ki önünüzde sizden daha çok önemsenen birileri vardır.

(Hasan Karas)





Hayır, bu saat oldu, ne bir skandal, ne de bir faul fotoğraf var.

Hiç olmadı aptalca bir demeç ve yahut tanındık haberi.....

Pişkin bir icraata bile razıyım ama yok. Yok oğlu yok.

Yaşanmaz bu memlekette, çok sıkıcı.

(Cenk Özdağ)

