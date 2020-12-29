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Gerçek avcı böyle olur

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı avcılarımız, dün Pileli Sonbil Çelebi isimli bir vatandaşımızın ara bölgede bulduğu tuzakla yakalanmış bir tavşanı doğaya bıraktığı videoyu bizlerle paylaştılar.

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Gerçek avcı böyle olur
 
 
 
Video paylaşarak sitemini dile getiren Sonbil Çelebi isimli Pile sakini vatandaşımız, elinde tuttuğu tuzakla yakalanmış tavşanı Pile köyü ile Güney Kıbrıs köyü olan Trulli köyü arasındaki ara bölgede doğada ayrelli, hostes gibi otları toplarken gördüğünü belirtti.
Kendisinin de bir avcı olduğunu, ancak avcılığın sadece vurmak veyahut av hayvanı etini satmak olmadığını dile getiren Çelebi, bu tavşanı tuzakla avlayan kişilerin ne avcı ne de insan olduğunu ifade etti.
Doğadaki av hayvanlarının bu şekilde tuzakla yakalana yakalan azaldığını ve bu nedenle avcıların her hafta doğada boşa gezdiğini belirten doğa dostu avcı vatandaşımız, bu hayvanların bu şekilde yakalanmasını kabul edemeyeceğini sözlerine ekledi.
Çelebi, fotoğraftaki tavşanı tuzaktan kurtararak doğaya bırakarak sosyal medyada adeta kahraman oldu.
 
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