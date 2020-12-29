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Kavşaklara aydınlatma lambaları takmak bu kadar mı zor?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız ülkemizde yollarımızdaki alt yapının yeterince iyi olmamasına karşın adeta her köşeye bir sabit hız tespit kamerası konulmasını eleştirerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

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Kavşaklara aydınlatma lambaları takmak bu kadar mı zor?
 
Özellikle ana yollara bağlanan tali yolların  halen kapatılmadığını ifade eden sürücü vatandaşlarımız ancak asıl eksikliğin birçok kavşakta aydınlatma lambalarının olmamasının olduğunu vurguladılar.
Aydınlatma lambalarının bulunmadığı kavşaklarda adeta can pazarı olduğuna dikkat çeken sürücülerimiz “Aydınlatma olmadığı için buralarda ana yola giriş yapan otomobil  veyahut benzeri araç sürücülerinin zaman zaman kazaya sebebiyet verdiğini görüyoruz veya duyuyoruz”  diye konuştular.
Buralara bir an önce aydınlatma lambalarını yerleştirmek yerine yollara sabit hız tespit kameraları yerleştirmenin vatandaşı soymaktan öteye gitmediğini sözlerine ekleyen vatandaşlarımız yetkilileri göreve davet ettiler. 
 
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