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Geçitkale Belediyesi lavanta ekiminde ilk adımı attı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre ülkemizde bir süreden beridir bazı bölgelerde ekimine başlanan Lavanta bitkisi ile ilgili ilk belediye adımı Mesarya bölgesi belediyelerinden Geçitkale Belediyesi tarafından atıldığı bildirildi.

Geçitkale Belediyesi lavanta ekiminde ilk adımı attı
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Bize ulaşan bazı bölge sakini vatandaşlarımızın verdiği bilgilere göre, Geçitkale Belediyesi lavanta ekiminde ilk adımı attı.
Akdeniz kökenli bir bitki olan, en fazla 1 metre kadar boy atabilen ballıbabagiller familyasından olan ve yaz aylarında açan hoş kokulu bir bitki olan lavanta geçtiğimiz Cuma günü Geçitkale Belediyesi sınırları içindeki  Cumhuriyet Lisesi’nin bahçesinde yapılan temizlik sonrasında toprakla buluştu.
Bize ulaşan bilgiye göre Geçitkale Belediyesi Park-Bahçe Birimi tarafından dikimi gerçekleştiren lavantalarla daha güzel ve daha özel bir Geçitkale ve beldesi hedefiyle hareket edildiği belirtilirken, önümüzdeki günlerde lavanta ekimine diğer bölgelerde de devam edileceği kaydedildi.
Geçitkale Belediyesi’nin özellikle insan hayatına dokunan bu gibi çalışmaları bölge halkının takdirini toplamaya devam ederken, öğretmen kökenli bir Belediye Başkanı olan Hasan Öztaş takdir toplamaya devam ediyor.
 
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