Fırınların üretim yapıp satış yapmaması ne kadar mantıklı?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, korona virüsle mücadele çalışmalarında uygulanan sokağa çıkma yasağı kapmasındaki Pazar günleri fırınların çalışmasına karşın satış yapamamasının ne kadar mantıklı olduğunu sorguladılar.



Vatandaşlarımız Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında sadece petrol istasyonlarının, eczanelerin ve fırınların üretim yapan kısımlarında çalışanların çalışabildiğini belirterek “Benzin istasyonları çalışıyor ve satış yapıyor, eczaneler çalışıyor ve satış yapabiliyorken, fırınlar çalışıp üretim yaparken neden fırından satış yapılmıyor anlamak mümkün değil” diyerek sitem ettiler.

Üstelik fırınlarda hafta içi gece saat 10’dan sonra üretime başlandığını da belirten vatandaşlarımız “Yani bu fırınların üretim yaparken, satış yapmamaları pek akıl işi değil” dediler.

Pazar günü ülke genelinde sokağa çıkma yasağı olmasına karşın insanların kendi mahallelerinde rahatça dolaşabildiklerini de dile getiren vatandaşlarımız bu konunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettiler.

