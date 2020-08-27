Fareler el aman çektiriyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde her yıl ova farelerinin göründüğünü ancak bu yıl adeta ordu şeklinde arttıklarını dile getirerek, farelerle mücadele etmekte zorlandıklarını belirterek sitemlerini paylaştılar.







Ülkemizde yaz aylarının en sıcak günlerinin yaşandığı bugünlerde özellikle kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın son zamanlarda sayıları oldukça artan ova farelerinden dolayı mağdur oldukları bildiriliyor. Son iki yıldır yağışlı geçen kış ve ilkbahar ayları nedeniyle her tarafta otların çoğalmasıyla birlikte fare popülasyonun oldukça arttığını belirten vatandaşlarımız, ova farelerinin bahçelerde birçok ürüne zarar verdiği ve üreticilerin mağduriyet yaşadığını ifade ettiler.

Hava sıcaklıklarının arttığı yaz aylarında tarlalarında yaz sebzesi ve meyvesi yetiştiren üreticilerin olgunlaşan ürünlerinin ova fareleri tarafından kemirilmesi nedeniyle hasat yapamayacak duruma geldikleri bildirilmekte.

Öte yandan ova farelerinin son günlerde köylerde ve şehirlerde de görülmeye başlandığını belirten vatandaşlarımız, bu konuda birçok vatandaşın hastalık kapma endişesi yaşadıklarını dile getirdiler. Ova fareleriyle mücadele için başta Tarım Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi ile yerel yönetimlerin harekete geçmesi gerektiğine dikkat çeken vatandaşlar, ova farelerinin popülasyonun hızla atış göstermesinin ilerleyen günler için büyük tehlikeler içerdiğine vurgu yaptılar.

Köylerde kedi popülasyonun çok olmasına karşın ova farelerinin azalmadığını söyleyen vatandaşlarımız, bunun nedenini sorguladılar.



