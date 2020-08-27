Bu ne vurdumduymazlık?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, bize gönderdikleri fotoğrafla ülkemizde duyarsız vatandaşların yaptıkları nedeniyle çevrenin adeta katledildiğini dile getirerek, sitemlerini bizlerle paylaştılar.



Fotoğrafta görülen beton mikseri aracın Girne Çevre Yolu üzerinde görüntülendiğini ifade eden vatandaşlarımız, “Bu beton mikseri içinde kalan beton atıkları görüldüğü gibi yol kenarında araziye boşaltılıyor. Bu arazide artık hiçbir ot yeşermeyecek” diyerek bu yapılanın tam bir çevre katliamı olduğunu vurguladılar.

Bu şekilde her gün onlarca örnek kirlilik yaşandığını söyleyen çevreci vatandaşlarımız, zaten her geçen gün yapılan betonarme binalarla yok olan yeşilin çevreye bu şekilde vurdumduymazca dökülen betonlarla yok olduğunu sözlerine eklediler.

