Esnafın gözü kulağı 13. maaşlarda

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde yeni yıl için sayılı günler kalmasına karşın yeni yıl alışveriş yapmak isteyen vatandaşların özellikle ayın sonuna geldiğimiz bugünlerde 13. maaşların ödenmesini bekledikleri bildiriliyor.







Bu arada mağazaların ve çarşı esnafının da gerek memurun gerekse emeklilerin 13. maaşını alması ile alışverişe yöneleceği beklentisi içerisinde oldukları gelen haberler arasında bulunuyor.

Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle daha fazla beyaz eşya ve elektronik mağazalarında beklentilerin yüksek olduğu ifade edilirken, bu yıl büyük otel ve restoranlarda eğlence olmayacağı düşünüldüğü için vatandaşların evlerinde yeni yıl kutlaması yapmak için market alışverişlerini de 13. Maaş alma sonrasına bıraktığı gelen bilgiler arasında.

Ancak vatandaşların çarşıda ve mağazalarda fiyatların oldukça yüksek olduğundan dert yandıkları da belirtiliyor.

