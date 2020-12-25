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Her isteyen istediği yere inşaat yapmaya devam ediyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan çevre duyarlısı bir vatandaşımız, ülkemizin gün geçtikçe yeşilliğini kaybettiğini bunda en büyük etkenin ise yapılaşma olduğunu dile getirerek geçtiğimiz haftalarda şahit olduğu bir olayı bizlerle paylaşarak sitem etti.

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Her isteyen istediği yere inşaat yapmaya devam ediyor

Yeni Boğaziçi sakini vatandaşımız “Yaklaşık 1 ay önce Yeniboğaziçi Köyünün değil birçok köylerin ortak kullanım yolu olan Eyva Yolunun Mağusa - İskele yoluyla birleştiği Çemberin hemen arkasında bulunan bizim dilimizde Efkalitto Ağacı öğrendiğim kadarıyla Orman Dairesi yetkili çalışanları tarafından kesilmiş...” diyerek bu konuyla ilgili kimlerden izin alındığını sorguladı.
Ormanın girişinde olması bir de karşıdan gelindiği zaman ormanı arkasında gizleyecek kadar büyük olması onu bu bölgenin azalan sembol ağaçlarından biri yaptığına dikkat çeken vatandaşımız “Sadece benim değil hemen hemen duyarlı olan tüm herkesin dikkatini çeken bu ağaç katliamını yapan yetkililer asırdan da büyük yaşı olan bu ağacı neden kesmişlerdir” diye isyan etti.
Bir iki gün dozerlerin burada çalıştığını gördüğüm, tepelerin düzeltildiğin, toprağın başka yerlere aktarıldığını iddia eden vatandaşımız “İnşallah burası da birilerine peşkeş çekilmemiştir” dedi.
 
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