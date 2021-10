Esentepe Sağlık Ocağı’nda haftada bir ücretsiz antijen test neden yapılmıyor?

Ayaklı Gazete’ye Esentepe bölgesinden ulaşan bir vatandaşımız her hafta antijen veya PCR test yaptırmasını kararının doğru olduğunu fakat her hafta 40 TL ödemek zorunda kaldıklarını ifade etti

Ayaklı Gazete’ye Esentepe bölgesinden ulaşan bir vatandaşımız hükümetin Eylül ayı başında almış olduğu kararla öğrencilerin her hafta antijen veya PCR test yaptırmasını kararlaştırdığını söyleyerek, bunun doğru bir karar olduğunu ancak bölgelerinde bu testleri yapan sadece eczaneler olduğunu ve bunun içinde 40 TL ödemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Vatandaşımız “Esentepe, Bahçeli, Karaağaç bu köylerde olan çocuklarımız, öğrencilerimiz antijen ya da PCR test için her hafta 40 TL vermek zorunda mı? Tabii ücretsiz yapabilirler ama Girne'de.” diyerek bu ücretin şu anda her aile tarafından karşılanamadığını belirtti.

Bir veli olarak ben herkesi çocuklara PCR veya antijen test yapmamaya davet eden vatandaşımız “Haftada bir gün Esentepe Sağlık Ocağı’nda sadece öğrencilere ücretsiz test yapılmasını istiyorum. Bunu hükümet istifa etmiş olabilir ama Sağlık Bakanlığı yapabilir. Önünde bir engel yoktur” diyerek yetkilileri göreve davet etti.