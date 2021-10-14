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Çanakkale Ortaokulu takdiri hak ediyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa bölgesinin güzide ortaokullarından Çanakkale Ortaokulu’nun velileri Çanakkale Ortaokulu yönetiminin yaptıklarıyla takdiri hak ettiklerini dile getirdiler.

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Çanakkale Ortaokulu takdiri hak ediyor
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Veliler “Bu yıl da her yıl olduğu gibi okulumuzun bahçesindeki zeytinleri toplayıp yağ çıkarıldı. Bu yağları da öğretmenlerimiz ve velilerimize satarak elde edilen parayla da 16 öğrencimize ayakkabı hediye edildi. Güle güle kullansınlar” diyerek bunu takdir ettiklerini yinelediler.
Aldıkları bilgilere göre zeytin yağlarının çıkarılması için yağ değirmenini ücretsiz kullandıran ve şişelerini veren Uğur Yağcıoğlu ile Selden Yağcıoğlu'nu kutlayan veliler, “Ayrıca okuldaki zeytinleri toplayan İbrahim Özerinç ile Okul müdürü ce değerli öğretmen ile velilere teşekkür ederiz. Paylaşmak güzeldir” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
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