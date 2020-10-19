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Emniyet nerede?

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Emniyet nerede?
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız, ülkede bazı malzeme taşıyan araçların sürücülerin tehlikeyi hiçe sayarak yola çıkarak yolarda olan diğer sürücülere korku saldıklarını dile getirerek, bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.
Fotoğrafta görüldüğü gibi inşaat ve hırdavat malzemesi taşıyan kamyonetin Mağusa - Lefkoşa anayolunda geçtiğimiz gün yüklü bir şekilde yolda ilerlediğini belirten duyarlı vatandaşlarımız, “Fotoğrafta da gördüğünüz gibi arka kapağı olmayan bu kamyonetin üzerindeki demir malzemelerin yola saçılması ve bir kazaya sebebiyet vermesi an meselesi gibi duruyordu” dediler.
Bu gibi tehlikeli şekilde yüklü araçların zaten kötü olan yollarda yeterli emniyet tedbiri almadan yollarda ilerlemesinin kazaya davetiye çıkardığını ifade eden duyarlı vatandaşlarımız,  yüklü araçlarla yola çıkan sürücülerin mutlaka gerekli emniyet tedbirlerini alması gerektiğini sözlerine eklediler.
 
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