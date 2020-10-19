Ersin Tatar, hükümet konusunda şu anda net bir şey söylemenin doğru olmadığını, bir takım istişareler gerektiğini kaydederek “Ben tecrübelerimle, bu süreci de en iyi şekilde yöneteceğimize inanıyorum. Çünkü kadrolar oradadır. Kadrolar gerekli kararları alacaktır. Bu sürecin çok da uzayacağı yok” diyerek yeni görevine başlamasıyla ülkede yeni bir hükümetin de kurulacağını söyledi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin bugün yapılan ikinci turunda KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı görevine seçilen UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, yeni görevine başlamasıyla ülkede yeni bir hükümetin de kurulacağını söyledi.

Tatar, Anayasal değerlendirmeler yapılarak hükümetle ilgili sürecin belirleneceğini; sayı itibarıyla bir sıkıntı olursa o zaman seçim hükümetinin de gündeme gelebileceğini ifade etti.

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından BRT TV’de canlı yayına katılan Ersin Tatar, hükümet konusunda şu anda net bir şey söylemenin doğru olmadığını, bir takım istişareler gerektiğini kaydederek “Ben tecrübelerimle, bu süreci de en iyi şekilde yöneteceğimize inanıyorum. Çünkü kadrolar oradadır. Kadrolar gerekli kararları alacaktır. Bu sürecin çok da uzayacağı yok” dedi.

Her halükarda bir hükümetin, şimdiki hükümetin yerini alacağını ifade eden Tatar, özetle şöyle konuştu:

“Sayı itibarıyla sıkıntı olursa o zaman seçim hükümeti de gündeme gelebilir. Bunun cevabını net olarak veremiyorum ama bir hükümet çalışması olacak. Halkın Partisi zaten istifa etti. Ben de Cumhurbaşkanı seçildiğim için şimdi hükümet düşmüştür. HP’li bakanlar hâlâ bana istifalarını sunmadı. Ben Başbakanlığı bıraktığım gün hükümet yerinde olmaz. Onların istifası vardır, yoktur fark etmez. Yeni bir hükümet kurulacak.”

Zor bir dönemin ardından seçimin yapıldığını, HP ile uyumlu bir hükümet götürdüklerini, halka verdikleri sözler doğrultusunda iyi işler yaptıklarını belirten ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a teşekkür eden Tatar, hem kendisinin hem Özersay’ın seçimde aday olmasından dolayı süreci yönetmenin zor olduğunu, bir takım farklı meselelerin icraatlara yansıdığını anlattı.

“TOPLUMSAL BÜTÜNLÜK VE UZLAŞIYI TEMSİL EDECEĞİM”

Tatar, Cumhurbaşkanlığı görevinde anayasa gereği tarafsızlığını koruyacağını ve birlik beraberlik için toplumsal bütünlük ve uzlaşıyı temsil edeceğini ifade ederek “Cumhurbaşkanı bütün halkın cumhurbaşkanıdır. Bu beklentilere en iyi şekilde yanıt vermek zorundayım. Halkıma bir kez daha teşekkür ederim” dedi.

Hem yurt dışındaki vatandaşlarla bağları güçlendirip verilen mücadeleyi dünyaya anlatmak hem de her meselede kendilerine destek olan Türkiye ile iyi ilişkileri ve her alanda bağları güçlendirmek istediğini kaydeden Tatar, halkın desteğiyle başarılı olacaklarına inanç belirtti.

Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere işaret ederek Türkiye ile uyum içinde çalışmanın daha da önem taşıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı görevinde faal olacağını, görevini sadece müzakereler endekslemeyeceğini belirten Tatar, çeşitli toplum kesimleriyle ve halkla bütünleşen ve Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyuran bir cumhurbaşkanı olacağını ifade etti.

AKINCI İLE TARTIŞMALAR GERİDE KALDI, GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ ALABİLİRİM

Tatar, “Seçim dönemi ve atışmalar hep geride kaldı. Önümüze bakmalıyız” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya da teşekkür eden Tatar, bugün halkın iradesinin sandığa yansıdığını tüm dünyanın gördüğünü söyledi. Seçim kampanyası sırasında yaşanan tartışmaların geride kaldığını kaydeden Tatar, “Dördüncü Cumhurbaşkanının da görüş ve önerilerini alıp ilişkileri en iyi şekilde sürdürmek bize yakışandır. Benim Sayın Akıncı ile kişisel olarak hiçbir sıkıntım olmamıştır” dedi.

“KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZİ DAHA NET ORTAYA KOYARAK…”

Ersin Tatar, müzakere masasında anlaşma istediklerini ama halkın bağımsızlığına ve egemenliğine önem verdiklerini vurgulayarak “Kırmızı çizgilerimizin daha net şekilde ortaya konulması halinde bir görüşme sürecinin daha başarılı olacağını düşünüyorum. Geçmişte federal görüşme süreçleri hiçbir netice vermediği görüldü. Biz kendi aramızda istişarelerle önümüzdeki süreci Kıbrıs Türk halkını hak ve çıkarları için sürdüreceğiz” dedi.