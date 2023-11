Düşüncesizce yapılan parklar, diğer sürücüleri tehlikeye sokuyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bazı vatandaşlarımız, gönderdikleri bir fotoğrafla bazı sürücülerin yaptıkları yanlış parklar nedeniyle bölgeden geçmeye çalışan diğer sürücüleri tehlikeye soktuklarını dile getirerek sitem ettiler.

Fotoğrafta görülen yerin Göçmenköy bölgesinde olduğunu ifade eden vatandaşlarımız “Fotoğrafta görmüş olduğunuz park halindeki araçlar yüzünden yan taraftan geleni görmeniz için yolun yarısına kadar çıkmanız gerekiyor. Yani bir kaza yapmanız an meselesi” dediler.

Bunun her sokak her köşedeki sorun olduğunu belirten vatandaşlarımız “Çünkü herkes sadece kendini düşünerek davranır, ‘Ben park ettim ya gerisi bana ne der.’ Hiçbir bilgi, eğitim, saygı yok” diye konuştular.

Bu gibi hatalı parkların ne polis tarafından ne de zabıtalar tarafından cezalandırılmadığını söyleyen vatandaşlarımız, “Ama arabası hemen bir taşıyıcı ile çekilip geri alabilmesi için de bütün masrafları kendine ödettirilse bakalım park edilmeyecek yerlere gene ederler mi?” diye sorguladılar.