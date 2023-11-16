SOSYAL MEDYANIN SESİ

Futbol Eğitim ve Cumhuriyet BayramıSabah saat 9.00 sıralarında Girne Pia Bella sahasında eşimle birlikte sabah yürüyüşümüzü yapmaya gittik. Orada Girne'nin elit spor kulüplerinden birinin formalarını giye bir gurup genç gördük. Muhtemelen sabah çalışmalarını yapmış dağılmadan önce kendi aralarında konuşuyorlardı. Başlarında hocaları yoktu. Bir süre konuştular sonra dağılıp gittiler. Ne yazık ki toplantı yaptıkları yerde su içtikleri pet bardakları bırakarak gittiler. Oysa dört metre sağda dört metre solda belediyenin koyduğu çöp kutuları vardı. Ama onlar oraya atmak yerine çevreye zarar verecek şekilde ortama bıraktılar. Anlayacağınız Belediye gerekeni yapmıştı ama sporcu olmalarına rağmen çevre bilinci olmayan gençler gereğini yapmamıştı.Futbol akademileri birer eğitim yuvası olmalıdır. Futbol dışında da ülke sevgisi çevre temizliği gibi konularda eğitim verilmelidir.Eşim bu konularda hassastır. Durdu temizliğe başladı. Tam o sırada oraya gelen bir Rus vatandaşı ve iki çocuğu daha vardı. Baba koşuya başladı. Çocuklar bize yardım etti.Bu gün Cumhuriyet bayramı. Kutlayalım tabi. Ama unutmayalım. Ülkeyi sevmeden yapılan her kutlama abestir. Ve biz çocuklarımızı doğru yetiştirmezken gün gelir ülkeyi bu gün temiz tutmak için çabalayan o iki Rus çocuk memleketi sahiplenir.Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, havalimanında uluslararası kurallara uygun görmediği cihazlara izin vermedi.Görevden alındı.Dairede, gece gündüz çalışan, müdür olma şartlarına sahip 5 kişi var.Bu beş kişi atlanarak, havalimanında itfaiyeden bir isim “onay da verecek” nasıl olsa, daire müdürü yapılmak isteniyor.Dairede uzman olsam, daha da kalem oynatmam…Her işiniz kılıfına uydurmaya yönelik.Yazı yorum15 Kasım 1967’de Geçitkale’de şehit düşen 24 kardeşimizin ölüm yıldönümü.Yazık. Çok yazık. Hem de çok yazık ve ayıp, günah.Mehmetçik Büyükkonuk belediye sınırlarında yaşayan insanlarımız çok şehit verdi. Hepsine tanrıdan rahmet diler şükranla özlemle anarız. Ancak belediye sınırları içinde 15 Kasım 1967 yılında Geçitkale’de şehit düşen kardeşlerimiz anısına yapılmış bir tek şehitlik var.Cumhuriyet kutlarken bu cumhuriyetin temeline kanını canını koyan bu şehitlerimiz yine unutuldu.Ne 10 dakikalık saygı duruşu ne bir çelenk ne bir çiçek.Bugün yaşıyorsak ve cumhuriyet türküleri söylüyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz.Biraz daha duyarlılık biraz daha hassasiyet lütfen.KKTC sonsuza dek yaşayacak.Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportum mu ?Hakkım o benim. Yedirmem kimseyeKuzey’de gaz/petrol çıkarsa tamamı bizimdir.Rumlar da kimmiş ? KKTC’de ortak değiller ya.Peki ya Güney’de çıkarsa?Tabii ki bizim de hakkımız var! Yarısını isteriz.Tanımadığımızı söylediğimiz Kıbrıs Cumhuriyetinin de ortağıyız sonuçta.Çelişkiler çelişkiler.. cevapsız sorular..Hiçbir hakkın olmadan sahip olduğun mal mülk.Onlardan vazgeçermisin peki ?Geçmezsin tabii ki. O yüzden yaşasın K.K.T.C.