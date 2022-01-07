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“Doğada ottan başka ne ararsanız bulunuyor artık”

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“Doğada ottan başka ne ararsanız bulunuyor artık”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa bölgesi sakini bazı vatandaşlarımız, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde havanın güneşli olmasını fırsat bilerek çıktıkları doğa yürüyüşü sırasında karşılaştıkları fotoğraftaki görüntülerden dolayı kahrettiklerini belirterek isyanlarını dile getirdiler. 
Vatandaşlarımız, Tuzla bölgesindeki bu yere yeni bırakılan fotoğraftaki şilte ve ev eşyalarının bu şekilde doğaya bırakılmak yerine neden bir eskiciye verilmediğini sorgulayarak, doğaya bu yapılan kötülüğün ilerde kendilerine geri döneceğini ifade ettiler.
“Doğada ottan başka ne ararsanız artık bulunuyor. Ancak bu doğayı kirletme olayı insanoğlunun sonunu getirecek” diyen vatandaşlarımız, böyle duyarsızca hareket etmemek gerektiğini sözlerine eklediler.
 
 
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