banner762
banner753
“Doğada ottan başka ne ararsanız bulunuyor artık”
“Doğada ottan başka ne ararsanız bulunuyor artık”
18 0
Kıvanç Tepe’ye Birkan Uzun’un adı verilecek
Kıvanç Tepe’ye Birkan Uzun’un adı verilecek
17 0
 
Hayvancı arpa bulamıyor
Hayvancı arpa bulamıyor
41 0
PCR’da ücret bilmecesi: 100 TL mi, 150 TL mi?
PCR’da ücret bilmecesi: 100 TL mi, 150 TL mi?
93 0
Şampiyon son maça kaldı
Şampiyon son maça kaldı
17 0
“UBP, vatandaşı neden enayi yerine koyuyor?”
“UBP, vatandaşı neden enayi yerine koyuyor?”
322 0
Tüm taramalar okullarda yapılacak
Tüm taramalar okullarda yapılacak
64 0
banner661
banner726

Böyle keyfilik olmaz

banner476

Üreticinin tarladaki ekinleri eziliyor

banner714
Böyle keyfilik olmaz
banner721
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı üretici vatandaşlarımız, bölgelerinde Kasım ayının sonunda yağan bereketli yağmurlar sonrasında ekim yaptıkları tarlalarının çimlenerek büyüdüğünü ancak bazı kendini üretici zanneden kişilerin tarlalarındaki ekinleri ezdiğini söyleyerek sitemlerini dile getirdiler.
Neredeyse bir karış olan ekinlerinin bu kendini bilmez üretici kılıklı insanların yol kullanmak yerine tarlaların içinden keyfi olarak geçerek ne öğrendiğini sorgulayan üretici vatandaşlarımız “Şu anda belki daha tam olarak boylanmadığı için verim kaybı olmayacak ama bu şekilde keyfi olarak tarlalarda dolaşan bu kişinin ilerleyen günlerde yine ayni şekilde dolaşmayacağı ne malum” diyerek sitemini paylaştı.
Yasalara göre, bir kişinin başka bir kişiye ait malına izinsiz giremeyeceğini hatırlatan vatandaşlarımız bu şekilde hareket eden kişiyi yakalarsalar mahkeme köşelerinde süründüreceklerini dile getirdiler.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.