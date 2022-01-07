Böyle keyfilik olmaz

Üreticinin tarladaki ekinleri eziliyor





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı üretici vatandaşlarımız, bölgelerinde Kasım ayının sonunda yağan bereketli yağmurlar sonrasında ekim yaptıkları tarlalarının çimlenerek büyüdüğünü ancak bazı kendini üretici zanneden kişilerin tarlalarındaki ekinleri ezdiğini söyleyerek sitemlerini dile getirdiler.

Neredeyse bir karış olan ekinlerinin bu kendini bilmez üretici kılıklı insanların yol kullanmak yerine tarlaların içinden keyfi olarak geçerek ne öğrendiğini sorgulayan üretici vatandaşlarımız “Şu anda belki daha tam olarak boylanmadığı için verim kaybı olmayacak ama bu şekilde keyfi olarak tarlalarda dolaşan bu kişinin ilerleyen günlerde yine ayni şekilde dolaşmayacağı ne malum” diyerek sitemini paylaştı.

Yasalara göre, bir kişinin başka bir kişiye ait malına izinsiz giremeyeceğini hatırlatan vatandaşlarımız bu şekilde hareket eden kişiyi yakalarsalar mahkeme köşelerinde süründüreceklerini dile getirdiler.

