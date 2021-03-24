Sivrisinek ve karasinekler mesaiye erken başladı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde ilkbahar aylarını yaşadığımız bugünlerde evlerinde temiz havayı solumak için kapı pencerelerini açtıklarını ancak pişman olduklarını dile getirerek, pişmanlıklarının nedenini bizlerle paylaştılar.



Gündüzleri havanın oldukça tatlı olduğunu ve bu nedenle kapı pencere açtıklarını söyleyen vatandaşlarımız, “Hava almak yerine evimize karasinekleri ve sivrisinekleri aldık. Bu zamanda ne karasineğin ne da sivrisineğin olması gerekmezdi. Ancak her taraf karasinek ve sivrisineklerle doldu. Geceleyin oturduğumuz yerde adeta sivrisineklerin saldırısına uğradık” diye konuştular.

Yaz aylarında durumun daha da kötü olacağını savunan vatandaşlarımız, belediyelerin her aç temizlik ücreti altında adeta haraç almalarına karşın ne doğru dürüst ot temizliği yaptığını ne de ilaçlama yaptığını dile getirerek sitemlerini paylaştılar.



