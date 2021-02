Devlet izdihamı önlemek için ne yapıyor?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde yaklaşık 10 gündür kapanma nedeniyle birçok sektörün kepenk kapattığını hafta başından itibaren de ülkedeki bankaların da hükümet tarafından 5 gün tatil edildiğini ancak bankalara ödemesi olan vatandaşların mağdur olmaması için birçok bankanın öteleme yaptığını kaydetti.



Vatandaşımız “Türkiye İş Bankası kendi parası için kredi kullanıcılarına süre vermiştir. Devlet ne yaptı? Ayın on beşinde stopajların son günüdür, sokağa çıkma yasağını bitirdi.

Ayın 15’inde Vergi Dairesi’nde oluşacak izdihamdan dolayı oluşabilecek bulaş tehlikesi için önlem alındı mı?” diye sorguladı.

Vatandaşımız, Maliye’nin kasasına para gelmeyeceği için hükümetin sıkıntı yaşadığını ancak bunu çok fazla dert etmemesi gerektiğini ifade ederek “Ayın on beşinde para gelmezse sizde ödemeleri öteleyin. Mesela, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar, Müsteşarlar, Müdürler ve Barem 16'nın üstündekilerin maaşlarını on beş gün geç ödeyiniz” diyerek öneri sundu.