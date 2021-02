Birlikte başarmak!!!

Birlikte elde edilen başarı benim için tek başına elde edilen başarıdan çok daha önemli, anlamlı ve mutluluk vericidir.

Uzun süredir yaşanan bu zor pandemi sürecinde öğretmenlerimizle, okul yöneticilerimizle, iş arkadaşlarımızla, Bakanlığımızla, sendika ve tüm paydaşlarlarımızla bütün zorluklara rağmen eğitimimize katkı için çabaladık, çabalıyoruz ve hep birlikte bu çabamıza devam edeceğiz.

Özveri ile çalışan tüm yüreklere bu vesile ile bir kez daha çok teşekkür ediyorum. (Aşağıdaki videoyu izleyince içimden gelen bu duyguyu sizlerle paylaşmak istedim)

Birlikte başarmak; büyük mutluluk!!!

Sağlıkla kalın...

(Hakkı Başarı)







Hani biz “aşı”yı tartışırken Başbakan “koyun” meselesini araya katmıştı ve dalga konusu olmuştu.

Tüm bu koyunlar aslında önemli bir tehdidi barındırıyor.

Öylesine alıştık ki “güdülmeye” bu tehlikeyi umursar mıyız, bilemiyorum.

Avrupa Komisyonu’nun en yetkili isimlerinden biri geçenlerde, Kıbrıslı Türk lider Tatar’ı aradı, Türkiye’den “koyun sevkiyatı”nı durdurmasını istedi.

Çünkü, Kıbrıslı Türklerin üreteceği yüksek kalite hellimin Avrupa Pazarı’na girebilmesi için tarihi bir fırsatın eşiğine gelindi.

Hem “Hellim” hem de “Halloumi” olarak tescil edilecek ürünümüz.

Şimdi diyeceksiniz ki Türkiye’den gelen koyunla bunun ne ilgisi var?

Türkiye “hayvan sağlığı” konusunda Avrupa standartlarının dışında yer alıyor. Avrupa’nın hassas olduğu noktalardan biri de şu: Avrupa Birliği, kendi denetimi dışındaki bir pazardan hayvan sevkiyatı istemiyor ve bu yönde de uyarılarını yaptı.

İşte bu noktada “göstere göstere” piyasada dolaşan “koyun” meselesi umarım Avrupa’ya bir nevi “meydan okuma” değildir.

Çünkü Kıbrıs’ı “yolu Türkiye’den geçmiyorsa” dünyadan soyutlamak gibi bir politika değişikliği var ortada!

Yeter "saplantı" noktasında bunca milliyetçilik!

(Cenk Mutluyakalı)





Çiğdem'in programında Erhan Arıklı resmen içini dökmüş... YDÜ hastanesi mi Devlet hastanesi mi yanlış diyor? Veri istedim Ali Pilli "bilmiyorum" dedi diyor.. Sıfır vakalı yerleri neden kapıyoruz diye soruyor.. Ve en önemlisi veri görmeden bir daha asla kapanmanın altına imza atmam diyor...

(Aytuğ Türkkan)



Ekonomi Bakanının konuşmalarından sşnu anlıyorum UBP her zaman olduğu gibi YDP’yi de yok ediyor. Çünkü sistemi kuran onlar her gelen çukura düşer ve çıkamaz.

(Mustafa Emiroğluları)



Kıymanın da kuşbaşı dana etinin de kilo fiyatı bellidir...

Gidip de fırsatçıların elinden 96 ya da 98 TL'ye dana eti almayın...

Sırf kapanma var diye krizi fırsata çeviren kasap ve marketlere paranızı kaptırmayın.

Yeri gelmişken, hellime 71,50 fiyat çekenleri de boykot edin, o markete uğramayın, önünden geçmeyin.

Özellikle bu dönemde parayı saklayın; ileride lâzım olacak...

(Raif Uzkan)





Şu an kamuda kol ve bedenen görev yapmak üzere istihdam edilmiş 2.222 İşçi arkadaşımız var.

Devletin Temizlik İhalelerine binanen ödediği toplam para ise 61 Milyon TL.

Yani sermayesi de kamu işçisi ve sendikası da bundan memnun.

Yanlış anlamayın, insanları asla hedef almam sorun onlarda değil sistemdedir.

Çözüm, sisteme çomak sokmaktadır dostlar.

Bu ülke koşulları hep farklı derik ya doğrudur, burada çomak hem kamuya hem sermayeye sokulması lazım.



(Devrim Barçın)



1 kişi Lefkoşa organize sanayi bölgesinden yürüyerek veya koşarak Lapta'ya gitti.

Yürüyerek gitti diyorum çünkü sokağa çıkma yasağı var şehirler arası geçişlerde polis kontrolü var. Araçla gitse durdurulacaktı diye düşünüyorum.

Ve o 1 kişiyi 1000 kişi bulamıyor.

(Ahmet Özsoy)