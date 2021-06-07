Deniz sezonu açıldı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre ülkemizde yaz aylarının başlangıcı olan Haziran ayının ilk günlerinin yaşandığı bugünlerde hava sıcaklıklarının 35 derecelere yükselmesi nedeniyle serinlemek isteyenlerin kendini sahillere attığı bildiriliyor.



Özellikle pandemi yasaklarının da gevşetilmesiyle birlikte şehirlerde yaşayan vatandaşların oldukça sıcak saatlerin yaşandığı öğle saatlerine doğru ailecek soluğu deniz kenarlarında alarak denize girdikleri veya sahilde keyif yaptıkları bize ulaşan bilgiler arasında yer alıyor.

Başta Mağusa ve Girne sahilleri olmak üzere özellikle çocuklu ailelerin halka açık plajlarda hafta sonu çok güzel saatler geçirdikleri bize ulaşan bilgiler arasında.

