“İçinde yaşadığımız çevrenin kirli olması geleceğimizi tehdit etmektedir.

Geleceğimizi daha sağlıklı, yaşanılası ve sürdürülebilir hale getirebilmek için, bu kirliliğe yol açan alışkanlık ve davranış kalıplarında değişikliğe gitmemiz elzemdir.

Daha temiz bir gelecek için bugünden çalışmaya başlamak, farkında olmak, sürdürülebilir olanı inşa etmek bizim elimizdedir.”

(Özlem Gürkut)



Bugün çevre günü deyip çok şirin açıklamalar var, bir ara ortalıkta dolanıp kuzeye çöp yakma tesisi kurup sorunu çevreci (!) bir yerden çözeceğini anlatanlar vardı, buna destek atan çevreci (!) arkadaşlar da olmuştu, benzer tartışma güneyde de yapılmıştı, katılıp sakın demiştim, Kıbrıs'ta çöp yakma tesisini sürekli besleyecek üretim yok, günün sonunda çöp ithali başlar, ülke çöplüğe döner, iki tarafta da anlattıklarım beğenilmediydi, şimdi rakamlar ortaya çıkmakta, size süslü Iaflarla sunulan her proje ekolojik değildir, bugünkü süslü açıklamaları iyi filitreden geçirin.

(Murat Kanatlı)



AKP’nin Mağusa operasyonları dikkat çekiyor…

Birincisi; “TC Mağusa Başkonsolosluğu”

Tayinler yapıldı… Arsalar tahsis edildi…

İkincisi; “Güvercinlik Sanayi Bölgesi” projesi...

Proje, Ankara'dan yürütülüyor…

KKTC makamları bu işe karıştırılmıyor…

Parselasyonlar, planlar hep Ankara’dan…

İlgili daire devre dışı bırakıldı…

Üçüncüsü; Güvercinlik, Beyarmudu Belediyesi’ne bağlanıyor…

Yani, Beyarmudu bölgesinin merkezi artık Güvercinlik köyü olacak…

Tıpkı Sinde’ye yapıldığı gibi… (Dörtyol’a bağlandı)

(Hasan Kahvecioğlu)





Geçitköy Barajı’ndaki suyun Güzelyurt ve Mesarya tarımsal alanlarına ulaştırılmasını sağlayacak tünelin tamamlanmasının hemen arkasından çok önemli ve eylemci bir hamle daha yapıldı.. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti adına KKTC’ye gelen DAÜ çıkışlı Ticaret Bakanı Mehmet Muş’la imzalanan ticari ekonomik protokol, KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağlayacak yaşamsal kararları içermektedir… Her karar maddesi üzerinde iyi düşünüldü ve önemle duruldu... Balık tabağının önümüze sürülmesi yerine, rahatça balık tutabilmemizi sağlayacak bu protokol, KKTC’ye çağ atlatacak bir eylem planıdır aslında.. Anavatan TC ile KKTC arasında var olan ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi adına yıllardır özlemimiz olan çareler devreye konuluyor.. KKTC üretimine ve ürünlerine Türkiye piyasasının kapıları ardına dek açılıyor.. Üreticimizin emeği ve alın teri boşa gitmeyecek… Üretime muhteşem bir destek ve teşvik veriliyor... Kimin tarafından?.. 82 milyonluk Anavatan Türkiye tarafından...Üretim hak ettiği değeri ve karşılığı bulacak.. Ticaretin kapsamı büyültülecek ve aradaki engeller kaldırılacak.., Serbest bölge oluşturulması, sanayi, gümrük ve sağlık sektörlerinin yanı sıra insan kaynaklarının geliştirilmesi dahil nice beklentimizin gerçekleşmesine olanak sağlanacak… Hafif sanayi kalkındırılacak... KKTC’de üretime dönük modern sanayi bölgeleri kurulacak… Ekonomimiz adına atılan bu reformist adım tarihi anlam taşımaktadır… 29 maddelik protokol çok iyi okunmalı, anlaşılmalı ve her kademede gerekleri yapılmalı... Protokole sadece hükümetin değil, tüm kurumlarımızın sahip çıkması ve gereklerinin yerine getirilmesi için çaba harcanması gerekir... Atılan adım belirli bir zümre adına değil, halk adınadır... Günü birlik değil, geleceğimize dairdir...

(Ahmet Tolgay)