SOSYAL MEDYANIN SESİ

Karşıyaka Spor Kulübü’nün Mali Genel Kurulu’nda yapılan açıklamaları okudunuz mu?

Bir köy takımı bu. Bir spor kulübü. Tam da uluslararası toplum dışında kalmanın ibretlik gerçeği gözler önüne seriliyor.

Kripto para işi yaptığı söyleyen bir şirket geçen yıl iki spor kulübümüze sponsor olmuştu. O iki kulüp kupada karşı karşıya geldi. Kavga çıktı.

“Şike” iddiaları ortaya savruldu. Karşıyaka Spor Kulübü ile sponsorun yolları böylece ayrıldı.

Mali Genel Kurul’da ciddi iddialar seslendirildi. Hem de açık açık, isim vererek…

Deniyor ki özetle… “Sponsorluk anlaşmalarında normal şartlarda bir rakam belirlenir ve kulübe ödenir. Karşıyaka Spor Kulübüne hiçbir ödeme yapılmadı. Ödemeler, Türkiye'den ve şahıs isimlerinden direkt futbolcuların hesaplarına yatırıldı. Ortada şirket hesabı yoktur.”

Bu bir kayıt dışılık mı, para aklama tarifi mi yoksa hokkabazlık mı?

(Cenk Mutluyakalı)



Hafta sonu 3 noktada polis dövüldü...

1- Eski eşini döven "magandaya" müdahale ederken...

2- Maçta çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken...

3- ve en kötüsü.... Trafikte eşine ceza yazan polisin parmağı kırıldı, yere yuvarlandı...

Eğer siz, 3 ay önce polisin üzerine araba süren, ezip kaçan adamı "tutuksuz yargılanmak" üzere serbest bırakırsanız olacağı budur.

Sorun değil, Cumhurbaşkanını 20, Başbakanı 12, Meclis başkanını 3 polis korosun, gerisi korunmasa da olur...

İtibar mı...? Polisin itibarını yerle bir etseniz de olur...

Şimdi görev, polisi yöneten yeni ekipte... İtibar nasıl korunur, gösterin onlara...

Bir daha kimse, polise, "be" demeye cesaret edemesin...

(Hüseyin Ekmekçi)



Senelerdir marketler yerli üretim/ithal donmuş ürün dolu. Et, tavuk, balık, pizza, dondurma vb. Daha aklıma gelmeyen milyon ürün. Evde veya restoranlarda bu ürünleri yıllardır tüketiyoruz. Norveç somonlarının Girne kıyılarında yakalandıklarını düşünmüyordunuz sanıyorum. Neden şimdi donmuş ürünler öcü oldu?

(Gürcan Topukçu)



ET MESELEMİZ GÜNDEM OLMAYI SÜRDÜRÜYOR: Başbakan Ünal Üstel ithal etin yolda olduğunu belirterek "Pazar gün mangallar yanacak" demişti geçen haftanın başında... Yol uzamış olacak ki, Pazar gün mangallar ithal et için yanamadı!... "Belki bu pazara" deyip bekleyeduralım hele... İthal ete karşı olanların akıl almaz spekülasyonları ise sürüyor... Avrupa standartlarına uygun bir ithalat yapıldığı zerrece gözetilmeden öylesine saçmalıklar sıralanıyor ki!.. Market buzlukları o tür ürünlerle dopdoluyken, sanki çarşımızda Avrupa standartlarında donmuş ete ya da gıdaya ilk kez tanık oluyormuşuz gibi... Ve sanki hijyen dışı et pazarlaması feci şekilde KKTC'nin gündeminde yokmuş gibi!.. Geçici bir süreyi kapsayan bu et İthali toplumsal et tüketiminin yüzde 3'üne eşit olduğu gerçeğine rağmen bu ithalatın yerel üretimi olumsuz etkileyeceğini öne sürenlere ne demeli peki?.. Bir zamanların et üretimi sorumlularından, eski Tarım Bakanımız Erkut Şahali'nin "et ithalinin Güney Kıbrıs'tan yapılmasının daha uygun olacağına ilişkin vurgusu ise bugünün medya manşetleri arasında... Peki soramaz mıyız şimdi: Kendisinin yetki ve sorumluluk taşıdığı ve de hayvan üreticileriyle yine ciddi sorunların yaşandığı dönemde bu seçenek neden denenmemişti?.. Gözardı edilemeyecek bir gerçek var, o da şu: Düzgün giden yerel üretimine karşın Güney Kıbrıs da donmuş et ithali yapmaktadır.. Kaldı ki, Güney Kıbrıs'tan ithal edilecek et, şu anda Avrupa'dan ithal edilenden daha ucuz olamaz... Hesaplar meydanda...

(Ahmet Tolgay)





Açılışını halk yaptı. Politikacılara özel davet gönderilmedi. Konuşmayı emek veren Belediye ve Dernek Başkanı yaptı. Bu anlamda kurdele siyasetine karşı çıkan tek festivaliz. Lefke ilçesine hak ettiği değer verilene kadar da bu durum böyle devam edecek...

(Hasan Karlıtaş)