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Çöpümüzü atmaktan aciziz

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Çöpümüzü atmaktan aciziz
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, geçtiğimiz günlerde gittikleri Girne Boğaz Piknik alanında karşılaştıkları manzaralar nedeniyle isyan ettiler.
Çevre duyarlısı vatandaşlarımız Girne Boğaz piknik alanının genel anlamda temiz olduğunu ancak piknikçilerin çöplerini çöp konteyneri yerine, ağaç dibine bıraktığına dikkat çekerek bu duruma anlam veremediklerini ifade ettiler.
Piknik alanı içinde neredeyse 100 metrekarelik alana bir çöp konteyneri düştüğünü belirten vatandaşlarımız “Ama bazı insanlarımız, bu çöplerin çöp konteyneri yerine ağaç gövdelerine veya köklerinin dibine bırakmışlar. Bu kadar zor mu yani 20 metre ileriye  giderek çöplerimizi çöp konteynerlerine bırakmak” diyerek sitemlerini paylaştılar.
 
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