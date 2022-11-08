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Çöplükler yanıyor, yetkililer seyrediyor

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"Bugün Geçitkale bölgesindeki çöplük alan yanmaya başladığını öğrendik. Burası da herhalde 1 hafta kadar yanacak ve insanlar zehir soluyacak”

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Çöplükler yanıyor, yetkililer seyrediyor
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizin doğusundan batısına kadar birçok bölgede çöplükler oluşturulduğunu ve bu çöplüklerin her geçen gün insan sağlığını tehdit ettiğini dile getirerek bu konudaki sitemlerini paylaştılar.
Çöplük alanlarının bilinçsiz şekilde oluşturulması yetmezmiş gibi bazı kendini bilmezlerin bu çöplükleri yakarak metal eşyalar olmak üzere çeşitli işe yarayan hurdaya giden şeyleri toplamaya çalıştıklarını iddia eden duyarlı vatandaşlarımız “Ama bu kişiler her yakılan çöplükle ortaya çıkan zehirli gazlardan dolayı birilerinin hasta olduğunun ya farkında değiller ya da insanların hayatlarını hiç düşünmüyorlar” dediler.
Geçtiğimiz ay haftalarda Güngör çöplüğünün yanarak Lefkoşa başta olmak üzere birçok yerleşim yerini zehirlediğini ifade eden vatandaşlarımız “Bugün Geçitkale bölgesindeki çöplük alan yanmaya başladığını öğrendik. Burası da herhalde 1 hafta kadar yanacak ve insanlar zehir soluyacak” diyerek isyan ettiler.
 
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