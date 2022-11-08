Hiçbir düşüncenize katılmayabilirim, ancak düşüncelerinizi söyleme özgürlüğünüzü sonuna kadar savunurum.

Yeter ki toplumsal değere sahip söylem ve düşünce olsun.

Gerisi popülizm ve narsizim olarak savunabilecek bir düşünce asla olamaz.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Hrisostomos çok özlediği Enosis'i göremeden gitti:



Kadim Türklük düşmanı, iflah olmaz ENOSİS'çi, kalıcı adil uzlaşmanın ve barışın önündeki en büyük ruhani engel, ENOSİS idealini canlı tutabilme adına astronomik maddi ve manevi yatırımları zengin kilise kaynaklarından uygulamaya koyan, barış, sevgi, hoşgörü ve uzlaşı temelinde olması gereken dini siyasete ve fanatizme alet eden, Rum halkını, bol keseden finanse ettiği sistemle siyasal, etnik ve ideolojik kötülüğe eğiten ve bitmez tükenmez karanlık maceralara yönlendiren, aslında ateist olması gereken AKEL'ci Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofyas'a bile saygı ve otorite ile elini öptüren, KKTC'deki terk edilmiş kiliselerde müritlerinin düzenlediği dinsel ayinlere "Oralar tekrar Elen olmazsa asla gelmem" diyerek ısrarla katılmayan, Makarios'un günümüzdeki canlı maketi, ırkçı, fanatik ve faşist Başpiskopos 2. Hrisostromos öldü.. Ebedi mekânının cennet olabileceğini hiç de sanmıyorum... Bir kere bile ağzını hayra açmadı, Rum elektrik santralı berhava olduğunda "Türk'ün vereceği elektriğe kalmaktansa, mum ışığında otururum" bile dedi... KKTC'den gidip onun elini öpen Ortodokslar da vardı.. Onlar şimdi "Başpiskopos öldü, Panayimu yeni Başpiskoposumuzu korusun..." modundalar.. Allah akıl izan versin ve bunların uyuşturulmuş başları hiç de sağ olmasın.., Böylesi şeytanların dümen suyunda gitmek, onlardan hayır, iyilik ve medet ummak, hiç de akıl ve vicdan işi değildir...

(Ahmet Tolgay)



2023 bütçesi hazır... Bütçe maaşa gidiyor. Türkiye 10 milyar TL aktarırsa, vatandaşa da bir hizmet gidecek...

Rakamlar yalan söylemez... Peki kayır dışı ile mücadele? Sıfır...

(Hüseyin Ekmekçi)



Memleketimiz nefes aldığımız yerdi.. Onu da burnumuzdan getirdiniz be!! Hiç zerre utanmanız yok size oy verene de Allah akıl fikir ihsan etsin diyeceğim de.. İlk secimde çok ciddi bir düşüş yasayacaksınız, en ufak bir şüpheniz olmasın.

(Bala Kayadelen)



Çocukların haklarını anca pankartla savunabiliriz gerçekte susuyoruz.

(Süleyman Özkoç)



Ada genelinde bu seçimde halk

Partiliyim kelimesinı bırakmalı

Partiler eşittir düzenin garnebba kapıcıları

Kurdukları düzensizliğin hampacıları

Tüm partiler aynidir

Hiç birinin ötekinden farkı yoktur

Tek farkları kiminin üzerindeki çulu, çaputu

Yeşil

Kiminin turuncu kiminin mavi vb.

Bence ÇAPUTA tapılanla PUTA tapılan arasında

Ne fark var

Seçeceğiniz kişi sevgiyle aşkla işini

Toplumunu yurdunu sevmeli

Fırsız olmamalı

Yandaşını partilisini hısım akrabasını

Beslememeli

2 dönemden fazla garnebbada oturan olmamalı

Kendi egosu, eziklikleri için başkalarına

Tepeden bakmamalı

Kısa ve öz insan olmalı

(Mehmet Kumser)