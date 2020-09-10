Çirkin oyunlarla doğayı kirletmeyelim

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin en güzel ormanlık alan ve sahillerinden biri olan Bedi’s bölgesinde bir süreden beridir devam eden karavan bölgesi tartışması her geçen gün çirkinleşmeye başlamış.







Bize ulaşan bilgilere göre, bu bölgede Kamp-Der üyesi kişilerin yaptıkları yerleşimlere karşı savaş açan Yeni Boğaziçi Belediyesi ile Kamp Der arasında suçlamalar ve çeşitli oyunların arttığı ancak bu bölgede bu çekişme ve kavgadan dolay doğanın zarar gördüğü yönünde.

Bu bölgeden bize gelen bir ihbara göre dün Bedi’s ormanına kamyon dolusu çöp ve molozun boşaltıldığı, daha sonra ise dönüp resminin çekilip belediyeyi temizlik yapmamakla suçlandığı yönündeydi ..

Bu yapılan çok büyük bir ayıp olduğunu belirten çevreci vatandaşlarımız fotoğraflarda görülen kamyonun sahibine ulaşılmaya çalışıldığını belirterek aslında aracın hangi derneğe ait olduğu da bilindiğini kaydettiler.

Bu şekilde çirkin oyunlarla bir yere varılamayacağını vurgulayan çevreci vatandaşlarımız, “Çirkin oyunlarla çevreyi kirletmek, hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Sorunların çözümü hukuk yoludur” diyerek herkesi duyarlı olmaya davet ettiler.

