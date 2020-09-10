banner480
banner69
Kesinlikle gelmeyin
Kesinlikle gelmeyin
90 0
Türkiye'ye hasta sevki başladı
Türkiye'ye hasta sevki başladı
132 0
 
Kartingin şampiyonları belirlendi
Kartingin şampiyonları belirlendi
23 0
“KKTC’ye takviye asker, zırhlı birlik ve füze sistemi yerleştirilecek”
“KKTC’ye takviye asker, zırhlı birlik ve füze sistemi yerleştirilecek”
212 0
En Lezzetli Cupcake Tarifi
En Lezzetli Cupcake Tarifi
32 0
Yeni Mercedes-Benz S-Serisi görücüye çıktı
Yeni Mercedes-Benz S-Serisi görücüye çıktı
43 0
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
672 0
banner460

Ben mülki amirimin görüşü doğrultusunda hareket ettim

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz, geçtiğimiz gün sayfamızda çıkan “Köy sınırları içindeki işletme muhtardan ikametgâh belgesi alamadı” haberine cevap verdi.

Ben mülki amirimin görüşü doğrultusunda hareket ettim

Akay Darbaz’ın cevap yazısı şöyle:
Halkın Sesi Gazetesi’nde şahsım adına yapılan ve yazılan ithama karşı cevabımdır..; Söz konusu şahıs Mehmet Emin Yılmaz kirasında bulunan Eroza Tatil Köyünü işletmekteydi. Fakat sözleşmesi bitmiş ve ayrıca iş yeri olan yer için benden kendi adına ikametgâh istemiştir. Ben de konuyu bağlı bulunduğumuz mülki amirimiz Kaymakam Savaş Orakçıoğlu’na aktararak bu durumda ne yapmam gerektiği için bizzat yanına gidip sordum. Fakat kaymakamımdan almış olduğum bilgi ve cevap, Mehmet Emin Yılmaz isimli şahsın kesinlikle iş yerine ikametgâh verilemeyeceğini, devamlı ikamet ettiği, kaldığı evinin bağlı olduğu adresteki muhtarlığın bu belgeyi verebileceği bilgisine ulaştım.  Benim sorumlu olduğum köy hudutlarında kalıp ikamet etmediği için ona bu belgeyi veremeyeceğimi, bunun yasal olmadığını söyledim. Bilmenizi isterim ki göreve geldiğim günden itibaren yasal olmayan hiçbir şey için belge vermedim. Bundan sonrada vermeyeceğim. Ben mülki amirimin görüşü doğrultusunda hareket ettim” dedi.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.