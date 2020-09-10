Ayaklı Gazete’ye ulaşan Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz, geçtiğimiz gün sayfamızda çıkan “Köy sınırları içindeki işletme muhtardan ikametgâh belgesi alamadı” haberine cevap verdi.



Akay Darbaz’ın cevap yazısı şöyle:

Halkın Sesi Gazetesi’nde şahsım adına yapılan ve yazılan ithama karşı cevabımdır..; Söz konusu şahıs Mehmet Emin Yılmaz kirasında bulunan Eroza Tatil Köyünü işletmekteydi. Fakat sözleşmesi bitmiş ve ayrıca iş yeri olan yer için benden kendi adına ikametgâh istemiştir. Ben de konuyu bağlı bulunduğumuz mülki amirimiz Kaymakam Savaş Orakçıoğlu’na aktararak bu durumda ne yapmam gerektiği için bizzat yanına gidip sordum. Fakat kaymakamımdan almış olduğum bilgi ve cevap, Mehmet Emin Yılmaz isimli şahsın kesinlikle iş yerine ikametgâh verilemeyeceğini, devamlı ikamet ettiği, kaldığı evinin bağlı olduğu adresteki muhtarlığın bu belgeyi verebileceği bilgisine ulaştım. Benim sorumlu olduğum köy hudutlarında kalıp ikamet etmediği için ona bu belgeyi veremeyeceğimi, bunun yasal olmadığını söyledim. Bilmenizi isterim ki göreve geldiğim günden itibaren yasal olmayan hiçbir şey için belge vermedim. Bundan sonrada vermeyeceğim. Ben mülki amirimin görüşü doğrultusunda hareket ettim” dedi.



