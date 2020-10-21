Ciklos’taki hız radarı trafik akışını engelliyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Girne – Lefkoşa anayolunun Ciklos mevkiinde kurulan hız radarının trafiği engellediğini savunarak bu konudaki düşüncelerini bizlerle paylaştılar.



Vatandaşlarımız “Ciklos mevkiindeki hız radarını 50 km’ye uyarlamak her kimin aklıysa, bir daha baksın deriz” diyerek bu kadar düşük hızın trafik akışını engellediğini ve kazaya davetiye çıkardığını vurguladılar.

“Yokuşu çıkarken araçlar adeta ölüyor. İnerken devamlı frene basılsa da 50 km ye inmek mümkün değil” diyen vatandaşlarımız, bu radarın olduğu yerin dūşūk hız limiti nedeniyle kazalara davetiye çıkardığını ve büyük tehlike arz ettiğini iddia ettiler.

Buraya radar konulabileceğini ama en az 65 km hız limiti olması gerektiğini dile getiren vatandaşlarımız “Uzmanlar lütfen burayı bir daha incelesin! Bu kadar düşük limit olamaz” diyerek sözlerini tamamladılar.



