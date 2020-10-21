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Robin Hood hackerlar çaldıkları paraları bağışlıyorlar

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Şirketlerden milyonlarca dolar çaldığı belirtilen Darkside adındaki hacker grubu az rastlanılan bir olaya imza attı

Robin Hood hackerlar çaldıkları paraları bağışlıyorlar

 Grup çaldıkları paraların bir kısmını hayır kurumlarına bağışladı.

 

Robin Hood hackerlar çaldıkları paraları bağışlıyorlar - 1
Bir hacker grubu sanal dünyada Robin Hood'luğa soyundu.
Robin Hood hackerlar çaldıkları paraları bağışlıyorlar - 2
Kendilerine Darkside adını veren grup iki sivil toplum örgütüne 10'ar bin dolar bağışladı. Grubun şirketlerden milyonlarca dolar çaldığı belirtiliyor.
 
Robin Hood hackerlar çaldıkları paraları bağışlıyorlar - 3
Hackerların paraları bitcoinle bağışladığı ifade edildi.
Robin Hood hackerlar çaldıkları paraları bağışlıyorlar - 4
Bağışın yapıldığı sivil toplum örgütlerinden biri olan Children International, parayı iade edeceklerini açıkladı.
Robin Hood hackerlar çaldıkları paraları bağışlıyorlar - 5
13 ekim tarihinde açıklama yapan Darkside grubu sadece aşırı karlı şirketleri hedef aldıklarını söyledi.
 
Robin Hood hackerlar çaldıkları paraları bağışlıyorlar - 6
Şirketlerin bilgi işlem servislerini askıya alan hackerler istenilen fidyenin ödenmesiyle sistemleri yeniden kulanıma açıyor.
Robin Hood hackerlar çaldıkları paraları bağışlıyorlar - 7
Açıklamada ayrıca, "Şirketlerin ödedikleri paranın bir kısmının hayır kurumlarına verilmesini adil buluyoruz. Dünyanın ne kadar kötü bir yer olduğunu düşünürseniz düşünün ama birinin hayatını değiştirdiğimizi düşünmekten mutluyuz" ifadeleri kullanıldı.
Robin Hood hackerlar çaldıkları paraları bağışlıyorlar - 8
Parayı iade edeceğini açıklayan Children International, Filipinler, Kamboçya, Ekvador, Zambiya gibi ülkelerde çocuklara ve ailelerine yardımlarda bulunuyor.

Bir diğer kurum olan The Water Project, Sahraaltı Afrika'da temiz su kaynaklarının artırılması için çalışıyor.
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