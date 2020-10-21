Robin Hood hackerlar çaldıkları paraları bağışlıyorlar

Şirketlerden milyonlarca dolar çaldığı belirtilen Darkside adındaki hacker grubu az rastlanılan bir olaya imza attı

Grup çaldıkları paraların bir kısmını hayır kurumlarına bağışladı.

Bir hacker grubu sanal dünyada Robin Hood'luğa soyundu.Kendilerine Darkside adını veren grup iki sivil toplum örgütüne 10'ar bin dolar bağışladı. Grubun şirketlerden milyonlarca dolar çaldığı belirtiliyor.Hackerların paraları bitcoinle bağışladığı ifade edildi.Bağışın yapıldığı sivil toplum örgütlerinden biri olan Children International, parayı iade edeceklerini açıkladı.13 ekim tarihinde açıklama yapan Darkside grubu sadece aşırı karlı şirketleri hedef aldıklarını söyledi.Şirketlerin bilgi işlem servislerini askıya alan hackerler istenilen fidyenin ödenmesiyle sistemleri yeniden kulanıma açıyor.Açıklamada ayrıca, "Şirketlerin ödedikleri paranın bir kısmının hayır kurumlarına verilmesini adil buluyoruz. Dünyanın ne kadar kötü bir yer olduğunu düşünürseniz düşünün ama birinin hayatını değiştirdiğimizi düşünmekten mutluyuz" ifadeleri kullanıldı.Parayı iade edeceğini açıklayan Children International, Filipinler, Kamboçya, Ekvador, Zambiya gibi ülkelerde çocuklara ve ailelerine yardımlarda bulunuyor.Bir diğer kurum olan The Water Project, Sahraaltı Afrika'da temiz su kaynaklarının artırılması için çalışıyor.