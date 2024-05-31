Çiftçi tahıl fiyatlarının açıklanmasını bekliyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, çiftçilerin tahıl hasadı için ovaya inmeleri ile birlikte hasattan çıkan mahsulleri için TÜK’ün alımlara başlayacağını bildirilirken fiyat konusunda henüz bir rakamın ortaya çıkmaması çiftçileri tedirgin ediyor.

TÜK’ün bir süre önce tahıl ürünü alımı yapılacağı açıklamasına karşın Mayıs ayının sonuna gelinmesine karşın alımların başlamamasının ise sıkıntı yarattığı bildiriliyor.

Bu yıl özellikle doğu Mesarya ve Karpaz bölgesi dışında doğru dürüst tahıl hasadı yapılmadığı bildirilirken TÜK’e verilecek arpanın kilosunun 15 Liradan yukarı olması beklenirken, buğdayın ise 20 Lira kilosundan alınması beklendiği bildirilmekte.

Üreticilerin bu fiyatların uygun olabileceğini ancak alınacak ürünlerin bedelinin kısa sürede ödenmesini istedikleri bize gelen bilgiler arasında.

