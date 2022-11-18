Çiftçi ekime sıkıntılı başladı





Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre Kasım ayının ortasına geldiğimiz bugünlerde birçok bölgede geçtiğimiz günlerde etkili olan yağmurlar sonrasında özellikle hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin tarlalarını ekime başladığı bildirilmekte.

Özellikle Mesarya bölgesinin güneydoğusunda etkili olan yağışlar sonrasında geçtiğimiz haftadan itibaren tarlalarına arpa saçmaya başlayan çiftçilerin kısa süre içerisinde ekim yaparak yağmurlar artmadan işlerini tamamlamak istedikleri kaydediliyor.

Bu arada bazı çiftçilerin tarlalarında ilk yağmurlar sonrası yabani otların çıkması nedeniyle sıkıntılı oldukları bize ulaşan haberler arasında yer alıyor.

Yabani otların havaların sıcak gitmesi nedeniyle bir anda boy attıkları ve bu nedenle toprağa atılan tohumların bu yabani otlardan dolayı heba olacağı endişesi taşıyan çiftçilerin çözüm arayışı içerisinde oldukları bildirilmekte.

Bu nedenle bazı çiftçilerin tarlalarını ikinci kez açarak ekim yaptıkları ve bu nedenle de ekim masraflarının ikiye katlandığı bildirilmekte.



