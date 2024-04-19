Balon balıklarıyla mücadele ne oldu?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı balıkçılarımız, ülkemiz denizlerinde son yıllarda görülmeye başlayan Balon balıklarıyla mücadele konusunun ne olduğunu sorgulayarak sitemlerini aktardılar.

Balon balıklarının her geçen yıl arttığını söyleyen balıkçılarımız, bu balıklardan dolayı diğer balık türelerinin de azaldığını ifade ederek, devletin başlattığı balon balıklarıyla mücadele kapsamındaki balık başına ücret verilmesi projesinin uygulanıp uygulanmadığını sordular.

Balıkçıların denize açılmaktan usanır olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, “Balık avlamak için denize açılıyoruz. Ancak ağlarımız balon balıkları dışında balık takılmıyor. Herhalde diğer balıkları Balon balıkları tükettiler” diyerek sitemlerini paylaştılar.

