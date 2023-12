SOSYAL MEDYANIN SESİ

Anlayanlar anlamayanlar.

Önceki akşamdan sonra futboldan anlayanlarla anlamayanlar iyice birbirinden ayrıldı.

Anlayanlar, kötü oyundan yakınıp kendi hoca ve takımlarına sitem ederken, anlamayanlar o bu faktörlere sığınıp rakibe laf sokma işine girişti.

İnşallah cuma da böyle olmaz.

(Bülent Dizdarlı)



Fanatikleri bırakın. Futbol tribünden ve televizyondan seyredildiği kadar basit bir kurgu değil.

Kimse sahadaki 11 adamın ve teknik heyetin neyi hedefleyip neyi planladığını bilemez.

İki takımda birbirini yenebilecek güce sahiptir ama evinde olan da deplasmana çıkanın da tek ve doğru felsefesi yenemiyorsan, yenilmedir.

Akşam iki takım da on planda yenilemeyi hedeflediğini. İkisi de tüm planını yenilmemek üzerine kurdu ve başardılar. Hakem bile bunun farkında ki oyunu her kestiğinde soğutma yöntemi ile hep ağırdan aldı.

GS pas yüzdesi daha yüksek olandı bunu da anımsarsanız müşteri ve müdafaa arasında kendi sahasında yaptığı paslardan anlayacaksınız. Burda GS daha başarılı oldu ve istediğini aldı.

Şimdi 29 Aralık'taki maça odaklanın. Nefis bir maç olacak. Çünkü tek maç. Kupa için gol lazım. Hee iki takımda hücuma yönelik bir plan kuracak ve lig maçı ile aradaki farkı hissedecegiz.

Bu ligde Şampiyonu FB GS derbisi tayin etmeyecek. İkinci yarı düşme hattında olan kulüpler belirleyecek. Nasıl ki geçen yıl İstanbulspor feneri şampiyonluktan ettiyse.

Sakın kalın

(Hüseyin Cumaoğlu)



Öyle bir dönemden geçiyoruz ki. Hollywood filmlerinde göremezsiniz. Kara para iddiaları, Rüşvet, Yolsuzluk, otomatik silahlarla katliam. Açık açık gözümüzün önünde oluyor. Tüm bunlar dünyanın gündeminde iken Kıbrıs'ın kuzeyinde gündeme gelmiyor. Bizim savcılarımız dünyadan bir haber. Mali polisimiz uyuyor.

"Siyasiler" nasıl zenginleşiyor... "Bürokratlar" ve "Gazeteciler" nasıl zenginleşiyor diye soran yok. Tüm bunları yazmak çizmek, sorgulamak için kirlenmemek gerekir değil mi? Bu kötülüğe karşı durmak için temiz ve yürekli insanımız yok mu bu ülkede?

Kamuda çalışan bu toplumun vergisiyle maaş alan tek bir savcı veya polis nasıl olamaz?

Kıbrıs'ın Kuzeyinde mafya siyaset ilişkisini nasıl olurda tek bir siyasi bağı olan kimse soruşturulmaz? Ülkenin başında yer alanlarla ilgili Skandal iddialar havada uçuşurken. Bizim Savcılarımız bugün mesela neyle uğraşıyor? Mali polislerimiz mesela ne iş yapıyorlar bugün? Ayıptır! Yoksa sizin de mi maaşınızı Mafya ödüyor?!

(İlke Davulcu)





Eeeee sonra......!?

Sayıştayın güçlenmesi.... Şart.

B. Bakanlık denetleme, Maliye Teftiş siyasi atamalı. Sayıştay, Mali Polis ile sıcak denetim yapabilmeli.

Her Daire Md. lük iç denetim takvimini Sayıştay’a sunmalı, Karayollarında olduğu gibi.

İster katılır, ister katılmaz, Makamın bileceği iş...!

Denetim mali boyutu olan iş ve işlemleri iyileştirme, tasarruf, şeffaflık sağlama, memur imza/kaşe takibi, fiili sayımlar(bina, mefruşat, demirbaş, makina techizat, YAKIT, demirbaş stokları, kıymetli evrak, md etkisinde satınalma ların evrakları, araç üstü yayınlar, aylık faaliyet raporları(yeknasaklık yok, her daire kendince yaparsa yapar), Kurum acil durum planlaması..... Vs için olur.

Bilinçli, sui niyet olmayan konular düzeltilir, kayıt tasihi, mevzuat belirleme uygulanır, suç varsa Mali polis ile Savcılığa dosya yapılırsa KAMU GÖREVİ kalitesi sağlanır, korunur, gelişir.

Mümkün mü? Mümkün...!

(Hasan Nihat Erduran)