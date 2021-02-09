Çarşıda yasal hırsızlık tam gaz

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, yaklaşık 2 ay önce dövizde hızlı bir yükseliş olduğunu ve bu nedenle piyasada birçok ürünün fiyatlarının zamlandığını ancak şu an dövizin gerilediğini ancak fiyatların gerilemediğini dile getirerek sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız 8 Aralık 2020’de İngiliz Sterlin’in 11.15 TL’ye yükseldiğini ve fiyatlarında arkasına yükselişe geçtiğini belirterek, bugün yani 8 Şubat 2021 tarihinde ise Sterlin’in 9.72 TL civarında olduğunu yani yaklaşık 1,5 TL gerilediğini ancak fiyatların düşmediğini vurguladılar.

“Döviz düşüşte ama fiyatlarda indirim nerede? Çarşıda yasal hırsızlık artarak devam ediyor. Bu konuda hiçbir yaptırım yok ve ithalatçılar ile satıcılar vatandaşın üzerinden zengin oluyorlar. Piyasada ucuzlama ne zaman olacak merakla bekliyoruz” diye konuştular.



