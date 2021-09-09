Çarşı esnafı, eski günleri mumla arar oldu

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı esnaflarımız, Eylül ayının ilk haftasını geride bıraktığımız bugünlerde geçmişte hareketlilik yaşanan çarşı sokaklarının boş kaldığına dikkat çekerek görüşlerini dile getirdiler.



Geçmişte ülkemizin işlek çarşılarından olan Girne çarşısının eski günlerini adeta mumla arar olduğunu dile getiren esnaf vatandaşlarımız “Sokaklar bomboş, esnafın durumu kötü, gelirler azaldıkça azaldı ama giderler de arttıkça artmaya devam ediyor. İşimiz zor” diyerek sitemlerini dile getirdiler.

Pandemi öncesinde böyle zamanlarda en azından çarşıda birkaç kişi gördüklerini ifade eden esnaf vatandaşlarımız “Geçmişte okulların açılmasına doğru vatandaşlar çocuklarına çorap, ayakkabı veya gömlek gibi şeyler almak, ya da kış ayları için hazırlık yapma amacıyla çarşıya gelirlerdi. Şimdi ne gelen var ne giden” diyerek bu gidişle kapılarına kilit vuracaklarını sözlerine eklediler.



