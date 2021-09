En son ve en iyi Şovenizm örneği de Kıbrıs Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı'ndan geldi.

Güneyde eğitim için kullanılan “Oxford Discover Futures 3, Workbook” adlı kitapta 36. sayfada yer alan Atatürk’le ilgili sayfanın yırtılması için bakanlık "acil başlığı" altında okullara genel yayımlamış. Bu yaklaşım Kıbrıs'ın kuzeyindeki Irkçı kesimi geride bırakmaktadır. 21. yüzyılda kitapların yırtıldığı bir anlayışla ne yazık ki karşı karşıyayız.

(İlke Davulcu)





Asya bebeğin sağlık hakkı gasp ediliyor!

- Teknecik’te filtre yok diye şikayet ederdik, şimdi kullanılan yakıtın bile ne olduğunu bile bilmiyoruz! Zehirleniyoruz!

- Antijen/PCR testi, adapass uygulamaları karmakarışık, sistem çalışmıyor!

- Çevre felaketlerini yönetim şekli “uzaktan seyretme”!

- “yönetenler” gezip ucuz milliyetçilik yapıp, yöneticilik oynuyorlar!

- Pazartesi okullar açılıyor, ama yine hiçbir şey net değil!

Özetle, tuhaf bir yarı-ülkede yaşadığımız aşikar. Yıllarca bu sistemsizliğin içinde yorgun düştüğümüz vs. de! Ama dün Afgan kadınların Taliban’a karşı yaptıkları eylemi izledim! Nasıl cesur! Nasıl güçlü!... yani..

(Yetin Arslan)





Mandra Filozofları...

Siyasetçi Mandra dediyse bu etrafı duvarlarla çevrili içinde Dört ayaklıların yaşadığı glasik mekandan bahsetmiyor...

Adanın denizlerle çevrili olmasından mı yoksa bizlerden mi kaynaklanıyor bilemiyorum amma, muhtemelen arada bir fark görmediklerindendir...

Bu Mandra’da hiçbir şey yapmadan sadece felsefe yapan, herkese akıl verenlere de Filozof dersek yeridir...

Tabi ki Mandaların Filozofu çoban olur...

Çobanın Koyun’a sormadığı gibi Filozoflarımız da bize sormuyor, uygulamayı önümüze koyuyor uymamızı bekliyorlar...

Filozof aslında Din , Siyaset, Bilim, Mantık, Metafizik ve Etik duruş gibi her konuda felsefe yapan felsefe aşığı olan kişilere verilen addır...

Filozofun işi, Sadace konuşmak felsefe yapmaktır, iş icraat yapmak değildir....

Tıpkı bizdeki Mandıra filozofları gibi..,

Ne siyah ne de beyaz olmadıkları gibi

Ne siyaha karşı olurlar ne de beyaza... Mükemmel ötesi bir renk uyumları var...

Ne Evet’çi olurlar ne de Hayır’cı...

Evet’çiyi de Hayır’cıyı da kırmadan, bir fikri yok da söyletmemek için çekimserden de uzak durarak, olaya felsefi bir yaklaşımla her iki guruba da helal olsun adama sağlam adamış’ı dedirtir....

Mandra filozofları Hak yemezler asla, sadece hakkın gideceği adresi değiştirir...

Bunlar Üye yazılımını da kendileri için değil, yani Başkanlık, PM veya milletvekili sıralaması İçin de değil...

Çünkü Üye olmayanlar Partiye oy veremez diye Bizim bilmediğimiz bir Yasa vardır ya mutlaka ondan yazmışlardır...

Yoksa niye yazsınlar ki 17500 kişiyi...

(Gürsel Uzun)



Hurafe ve Şarlatan kelimelerinin anlamları nedir, merak ettim? Çünkü kendini ileri görüşlü ve akıllı olduğunu sanan bazı insanlar, son dönemde kendileri ile aynı düşüncede olmayan insanlar için bu iki kelimeyi sıkça kullanmaya başladılar. (Kimse kimseyle aynı düşüncede olmak zorunda değildir ve herkes de buna saygı göstermek zorundadır.)

(Behiç Göksan)



İcraata hasretiz, bencillere değil...

Demokrasi bir yerde “talana” uğradı mı, gerisi “yalan” şekilleniyor. Bu parlamento artık böyle bir durumda. Şimdi de UBP kurultayı nedeniyle “pazarlamacılar” devrede. Anlatacağız. Ancak bu toplum beklemez. Bu toplumun işe, icraata ihtiyacı var. Etmeyin

Kooperatif Merkez Bankası iştiraklerinde istihdamlar arttıkça artıyor. İhtiyaçtan değil, partizanca anlayışla yapılan bu istihdamlar, üretimi artırmadığı gibi, tüketicinin üzerine yeni bir yük olarak yansıyor. Usanmadılar…

(Hüseyin Ekmekçi)