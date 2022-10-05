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Canbulat Burcu’ndaki renovasyon çalışmaları aksamamalı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sevdalısı vatandaşlarımız Canbulat Burcu’nda yaşanan sıkıntıyla ilgili düşüncelerini paylaştılar.

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Canbulat Burcu’ndaki renovasyon çalışmaları aksamamalı
 
Mağusa sevdalısı vatandaşlarımız Canbulat Burcu’nun (Arsenal Bastion) Mağusa surlarının en önemli köşelerinden biri olduğunu yaşanmış savaşlarda kentin en çok yıkıma uğramış burcu belki de burası olduğunu ifade ettiler.
Canbulat Burcu’nun UNDP, AB ve Kültürel Miras Teknik Komitesiyle beraber mühendis, mimar ve işçilerimizin de emeğiyle büyük bir bakım ve onarımdan geçtiğini belirten vatandaşlarımız “Sadece fotoğrafta görülen büfelerin olduğu geniş cephe proje kapsamında olduğu halde muhtemelen renovasyon çalışmalarına dahil edilemeyecek. Belediyeye kiralarını, su, elektrik ve izin ücretlerini aksatmadan ödeyen bu büfelerin sahiplerine yardımcı olup oradan taşınmaları sağlanamadı” dediler.
Önümüzdeki günlerde sağlanamazsa proje parası da hazır olan fotoğrafta görülen koskoca bir cephenin proje dışında tutulacağını aktaran vatandaşlarımız “Sürekli “eli taşın altında” olan sorumlu koalisyon hükümetine, bakanlığına Eski Eserler Dairesinin de bağlı bulunduğu Turizm Bakan(lığ)ına ve Belediye Başkanına bu konuda duyarlı olup sorumluluk almalarını, ve mağduriyete neden olmadan büfelerin taşınmasını sağlamalarını bekliyoruz. Bu şekilde renovasyon çalışmalarının aksamadan bitirilmesi sağlanmış olacaktır” diyerek yetkili makamları göreve davet ettiler..
 
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