Her Şey Vatan İçin…

Sn. Arıklıyı izledik, istediğini elde etmek için sürekli ağlayan, elde etmeden de durmayan bir çocuğu gibi sanki…

Benim projem, benim çalışmam benim gayretim diyor…

Ve Engeleniyorum diye de ekliyor...

Tabi ki her şey vatan İçin…

Hade siz bu işi vatan İçin istiyorsunuz da, ilgili Şirketin de vatan İçin bunu yapması takdire şayandır…

YDP engelleniyormuş, yapmayın Allah aşkına…

Nerden engelleniyor…

KKTC’ye bir Kıbrıs Türk Hava Yolları mı kazandırılıyor da birileri karşı mı çıkıyor…

Devletin Sahip olacağı bir Hava yolu mu kuruluyor da Bakanlar mı karşı…

Bu Hava yolları KKTC’ye uçmak istedi de engelleyen mi var…

Yoksa diğer firmalarla ayni şartlarda uçmasına rağmen çok daha ucuza yolcu taşıyacak da kabinede karşı çıkan mı var…

Neden projenin Detayları Halk ile paylaşılmıyor…

Doğru ya Proje mühimdir çalınmasın…

Neticede her şey Vatan için değil mi…

Mevzu-u da Vatansa Gerisi Teferruattır…

Amma yine de bir Anlatın hele…

Anlatın da vatan İçin yapılan bu projede vatana karşı olanları da bilelim, bilelim ki sizi alkışlarken, olanları da taşlayalım….

Hele bir Anlatın bakalım Devlet toplayacağı vergilerden neden, neye karşılık ve niçin Vaz geçecekmiş vatan bilsin…

(Gürsel Uzun)



Denizlere lağım akıyor, santral bacası zehir kusuyor, çöplük yanıyor.

Tüm bunlar yaşanırken toplumsal gündemi “külliye” oluşturuyor.

Buna tepki koyduğunuz zaman da “Türkiye’yi istemiyorlar” diyorlar.

“Kıbrıs’ta güzel bir yaşam” istemenin anlamı kalmadı!

Yalvar yakar yaşamaktan ve yaranmaktan iflahımız kesildi, görmüyorlar, gündemi halen ya Kıbrıslı Rumlara nefret ya da Türkiye’ye itaat üzerinden köpürtüyorlar.

(Cenk Mutluyakalı)



BEKLERİM : Gençlik yıllarımızda , çok tutunan ve sevilen bir şarkı vardı. "Beklerim bu sahillerde, mahzun hep böyle ben..."

Bu günlerde, ben, beklentiler içinde olduğumu hissettim, takıldım kaldım. NEYİ BEKLİYORUM bilir misiniz ? Enflasyonun, pahalılığın düşmesini, Türk lirasının değer kazanmasını, erimesinin durmasını, hükümet edenlerin beceriksizliğinin sonunu, vurgun düzenine, ihale yolsuzluklarına, savurganlıklara nokta konmasını. güç-koltuk-makam uğruna riyakarlık-yalakalık- çıkarcılıktan uzaklaşılmasını.

Bunlar ; Hayal ve umut, ammaa, yine de beklerim. . Bir de, Kıbrıs sorununun çözümlenmesini, sabırsızlıkla beklemekteyim. Yarım asırı geçti, ömür tükeniyor, hala beklemekteyim-yiz. Acaba, bir gün, beklentilerimiz, hayallerimiz gerçek olabilecek mi ? Ekonomik sıkıntılar, huzursuzluk, güvensizlik sona erecek mi ? KKTC , EŞİT DEVLET OLARAK, TANINACAK MI ? Sabır ve umnutla bekleyelim, "Rüyalar gerçek olsa" şarkısını mırıldanarak.

Ansızın, bir sabah bakarsınız, gece rüyamızda gördüklerimiz, gerçekleşmiş.

(Özcan Özcanhan)