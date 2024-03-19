Çam kese böceği orman bırakmıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, bu yıl çam ağaçlarında görülen çam kese böceğinin oldukça büyük zararlara yol açtığına dikkat çekerek, bu konudaki sitemlerini dile getirdiler.

Özellikle çam ağaçlarının yoğunlukta olduğu ormanlık alanlarda çam kese böceklerinin verdiği zararın çok bariz şekilde görüldüğüne vurgu yapan çevre duyarlısı vatandaşlarımız, bize gönderdikleri fotoğraflarda bunun görüldüğünü dile getirdiler.

Orman Dairesi’nin neden bu duruma müdahale etmediğini sorgulayan vatandaşlarımız, “Zaten her geçen gün azalan ormanlarımız, bir de bu şekilde darbe yemekte. İnşallah en kısa sürede bu zararlı böceğe müdahale yapılır ve çam ağaçları kurtarılır” diye konuştular.

