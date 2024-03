SOSYAL MEDYANIN SESİ

"Bağış yapmak ne anlama gelir?Bağış Nedir ve Neden Önemlidir?İhtiyaç sahibi kişilere dernek, vakıf gibi kuruluşlar aracılığıyla yapılan karşılıksız yardımlar bağış olarak tanımlanabilir.Parayı verecekmişsin, makbuz alacakmışsın.Aldığın makbuzun karşılığı olarak konseri izleyecekmişsiniz.Karşılı olunca, " BAĞIŞ OLMAZ"Demek siz de rehberiniz de;Erkek Eşek tanımadınız. ( Darb-ı mesel başka türlüdür ama yazamam)Bu arada ilgili belediyeye de çağrım var.Gidin eğlence resmini ( eski tabirle temaşa vergisi) tahsil ediniz.ilgili makamaBu iş klimalı rahat ortamlarda g*t beslemekle olmaz. Deveye ot lüzum ettiğinde boynunu uzatırmış.Oyun iptal edilmeseydi ne yapacaklardı, merak ediyorum. Tiyatrocuları mı tutuklayacaklardı acaba? Çevik kuvvet sahneye çıkacak, oyuna el mi koyacaktı?Bu ülkeyi, bu toplumu daha ne kadar utandıracaksınız?B. Bakan Ünal Üstel ve B. Kurulu, güvenlik Soruşturması NI baypass edip yabancıya sözleşme ile anahtar tesliminden sorumludurlar... O daireleri, konutları kimlerin kullandığı, oralarda neler olup bittiğini kimse bilmemektedir.KKTC de kara para, kaçak bet, FUHUŞ, anarşi,kaçak işgücü, kayıtsız turizm faaliyeti, uyuşturucu işi VS buralarda dönmüyorsa, nerde dönüyor!?Lüks araçlar, full lüks araç dolu galerileri izahı nedir?MİT(güvenlik-terör, Savcılık, pgm (suçlar), Tapu ve SAYIŞTAY (Mali kayıplar varsa ihmal ler VS) peşine düşmelidir.... KKTC huzurlu, güvenli bir ülke olmalıdır.KIBRIS Türkü verdiği milli varoluş mücadelesi ile bu iç huzuru sonuna kadar hakeder!NE YAZIK: Başbakan Ünal Üstel, “Eğitim adası olmaktan asla taviz vermeyeceğiz” dedi. Ne yazık ki, eğitimin göbek taşında oturan kimileri bu tavizi en çirkin örnekleriyle verdiler… Ülke bu çirkinlik karşısında utanca boğuldu..GEÇMİŞTEN ANEKDOTLAR :Eskiden ,Basit bir hediye espiri konusuydu. Rüşvet, iltimas, yolsuzluk, usulsüzlük pek bilinmezdi.Hatta düşünülmezdi.Kıbrıs Türk İlk Okul Sendikası ve Bankasının kurucularından ,çok değerli bir eğitimcimiz ,şu espiriyi yapar :- Benim ölçüm bir teneke hellimdir. Eğer babası bir teneke hellim getirirse, ilk okulda , çocuğun dört notunu, beş yaparım.Kanlıderenin batısı ,Kıbrıslı Türk ,İlk operatör Doktor ve ailesine ait.Bu arazide bir çoban ailesi, davarları ile yaşarlar. Doktor bunları bilmez bile.Bir bayram sabahı, çobanın hanımı :- Biraz hellim, kaymak yağı ,nor hazırlayım da bu insanlara götür. Ne kira isterler, ne bişey.der.Çoban, Doktorun kapısını çalar, bayramını kutlar, hediyeyi verir.Doktor :- Keşke bir da kuzucuk getirseydin, espirisini yapar.Çocuklara bayramlık verir.