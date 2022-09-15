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Bu hilkat garibesi inşaata kim izin verdi?

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Bu hilkat garibesi inşaata kim izin verdi?
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğasever vatandaşımız, geçtiğimiz günlerde gittikleri ülkemizin en şirin ve sessiz yerleşim yerlerinden olan Karaman yani Karmi’de karşılaştıkları fotoğraftaki beton bina ile ilgili görüşlerini bizlerle paylaşarak sitem ettiler.
Vatandaşlarımız, Karmi’nin doğal, korunmuş, emsalsiz dokusunun ortasında bu hilkat garibesi betonun ne işi olduğunu sorgulayarak “Bu betona kimler, neden izin verdi?” dediler.
Yeni inşa edilen bu betonun etrafındaki veyahut sokağındaki neredeyse bütün evlerin satılık olmasının nedeni bu hilkat garibesi olabileceğini ifade eden vatandaşlarımız, Karmi’nin büyük çoğunluğunun yabancılardan oluştuğunu belirtiler.
Sessiz, sakin ve çok uzun yıllar önce yapılmış evlerin bulunduğu Karmi’de yeni yapılaşmaya izin verilmemesi gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız “Bu bölgenin özelliği yeşili ve huzurudur. Bunun için yetkililer böyle yapılara izin vermemelidir” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
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