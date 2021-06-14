Bu yoldaki beton artıkları 15 yıldır temizlenmeyi bekliyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa bölgesi sakini vatandaşlarımız, yolların durumunun az çok herkes tarafından kötü olduğunun bilindiğini ancak buna karşın bölgesel çalışmalarla düzeltilecek yolların halen daha düzeltilmemesini anlayamadıklarını belirterek gönderdikleri bir resimle sitemlerini paylaştılar.



Bölge sakinleri fotoğrafta görülen yolun Mağusa –Lefkoşa eski yolu üzerindeki Ten Ten fabrikası karşısı olduğunu ifade ederek, burada araba kullanmanın büyük risk olduğunu vurguladılar. Zira burada beton mikserlerinden dökülen beton artıkları yolda tehlike yaratığını belirten bölge sakinleri, burada zaman zaman bazı araç sürücülerinin araçlarının direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktığını söylediler.

“15 yılı aşkın bir süredir beton artıkları yol içerisinde ve temizlenmiyor, bakalım kim temizleyecek” diyen bölge sakinleri, bu yolun beton artıklarından temizlenip yeniden asfaltlanmasının sadece 1 günlük bir iş olduğunu iddia ederek yetkilileri göreve davet ettiler.



