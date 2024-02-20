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“Bu yolda geceleyin araç kullanmak tehlikeli”

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“Bu yolda geceleyin araç kullanmak tehlikeli”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücülerimiz, ülkemiz yollarında aydınlatma lambalarının düzgün çalışmaması veya olmaması nedeniyle geceleyin araç kullanmanın büyük tehlike olduğunu vurgulayarak bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.
Özellikle Lefkoşa – Gazimağusa yolu üzerinde bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi bölgesinin çok tehlikeli olduğunu belirten vatandaşlarımız, “Gerek üniversitenin güneyinden geçen anayolun gerekse doğusundan geçen Taşkent yolunda aydınlatma lambaları düzgün çalışmadığı için fotoğrafta da görüldüğü gibi zifiri bir karanlık içinde araç kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu bölgedeki öğrencilerin yolu karşıdan karşıya geçmeye çalıştıkları sırada adeta ezilme tehlikesi yaşıyorlar” dediler.
Bu bölgedeki aydınlatma lambalarının sürekli kontrol edilip çalışmasının sağlanması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, ayrıca üst geçit projesinin de bir an önce hayat bulması gerektiğini sözlerine eklediler.
 
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